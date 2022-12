Martin Rütter gibt irren Tipp gegen Knaller-Angst an Silvester – Herrchen sollen zur Flasche greifen

Wenn sich einer mit dem bekanntlich besten Freund des Menschen auskennt, dann wohl er: Martin Rütter ist der Hundeprofi. Dabei vermittelt er seinen Fans auf seiner Tour „Der will doch nur spielen 2023“ und in seiner RTL-Sendung „Die Welpen kommen“ wichtige Tipps zur Erziehung von Hunden.

Einer der häufigsten Probleme der Vierbeiner tritt dann auf, wenn es so richtig knallt. An Silvester eskaliert die Mehrheit der Hunde aufgrund der Böller und Raketen komplett. Lautes Bellen und Angstzustände sind die Folge. Martin Rütter hat eine kuriose Lösung parat und rät allen Besitzern Unfassbares.

Martin Rütter rät Eierlikör gegen Bellen an Silvester

Alkohol soll, wie scheint, nicht nur Menschen gesellig machen, sondern auch für Hunde geeignet sein, wenn diese an Silvester wieder mal gar nicht auf die Knaller klarkommen. Schnaps und Hunde? Eine augenscheinlich schlechte Kombination und eine Horrorvorstellung für alle Herrchen dieser Welt. Der Hundeprofi erklärt in der Sendung „Die Welpen feiern Weihnachten“, wieso ein kleiner Shot für den Bello an Silvester ganz hilfreich sein kann.

Natürlich ist hier nicht die Rede von literweise Alkohol im Napf. Das betont der Hundeprofi auch eindrücklich: „Auch wenn die Nation jetzt aufschreit: Der Dr. Rückert, ein hochgeschätzter Tierarzt und ich, haben eine hohe Meinung von einem Schüsschen Eierlikör. Mir ist klar, dass Alkohol für Hunde giftig ist. Man darf es auf keinen Fall literweise betreiben. Nicht eine ganze Pulle rein.“

Martin Rütter: Tierarzt warnt vor Eigenanwendung

Der besagte Tierarzt gibt Herrchen und Frauchen auf seiner Webseite einen Leitfaden für die Dosierung des Eierlikörs, welcher angeblich der leckerste Schnaps für Vierbeiner sein soll. Dafür rechnet er folgendes Beispiel durch: „Ein 15 kg schwerer Hund bekommt einen 20-prozentigen Eierlikör nach folgender Empfehlung: 15 (Körpergewicht) x 0,4 x 100 / 20 (Alkoholanteil des Eierlikörs) = 30 ml Eierlikör. Davon einen Esslöffel (ca. 15 ml) 21.30 Uhr und einen weiteren um 23.30 Uhr.“

Doch Achtung! Die Empfehlung beruht auf Erfahrungswerten und ist keine tiermedizinische Dosierungsanleitung.

Mehr News:

Neulich gab es ordentlich Zoff zwischen Martin Rütter und Iris Klein. Was da los war, erfährst du hier.