Martin Rütter gibt Auftritt in Bayern – 200 Plätze bleiben leer

So hat sich Martin Rütter seinen Auftritt in Deggendorf sicherlich nicht vorgestellt. Als der Hundeprofi am Donnerstagabend (2. Februar) in der niederbayrischen Kreisstadt auf die Bühne tritt, fehlt ein großer Teil der angekündigten Besucher. Ganze 200 Plätze bleiben an diesem Abend leer.

In seinem Podcast „Tierisch menschlich“ erklärt Martin Rütter, was es damit auf sich hat und wieso so viele Fans plötzlich nicht mehr zu seiner Show erschienen sind. So viel sei gesagt: Die höheren Mächte sind schuld gewesen.

Fans verpassen Auftritt von Martin Rütter – wegen 80 Zentimeter Schnee

Noch immer bereist Martin Rütter ganz Deutschland für seine „Der will nur spielen“-Tour. Die Tournee, die im Frühjahr 2022 begonnen hat, soll erst im Januar 2025 enden. Am Donnerstag, den 2. Februar, ist der Hundeprofi in Deggendorf gelandet. In der Hochschulstadt, die auch als „Tor zum Bayerischen Wald“ bezeichnet wird, betreibt Rütter zudem eine seiner DOGS-Hundeschulen.

Der Ansturm auf einen Live-Auftritt des Hundetrainers dürfte also groß gewesen sein. Als Martin Rütter jedoch vor dem Publikum steht, fehlen stolze 200 Fans, die sich zuvor ein Ticket für die Tour gekauft haben. Haben sie es sich etwa anders überlegt? Handelt es sich womöglich um einen geplanten Boykott? Nein, es liegt nicht an Rütter, dass sie es nicht rechtzeitig in die Stadthallen geschafft haben.

Den Fans rund um Deggendorf hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Da gab es 80 Zentimeter Schnee“, berichtet Martin Rütter im „Tierisch menschlich“-Podcast. Und erzählt weiter: „Wenn in Köln drei Zentimeter Schnee liegen, liegt quasi alles brach und die Hysterie bricht aus. Fairerweise muss man sagen, dass ungefähr 200 Menschen den Weg zur Halle nicht gefunden haben, also einfach nicht aus den Dörfern anreisen konnten.“

In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter hat man jedoch schnell eine Lösung für das Problem gefunden. Diejenigen, die es aufgrund des Schnees nicht mehr nach Deggendorf geschafft haben, „die können einfach mit dem Ticket in einer Woche nach Passau kommen“, kündigt Martin Rütter an. Der Auftritt in der 50 Kilometer entfernten Dreiländerhalle findet am Samstag, den 11. Februar 2023, statt. Los geht es um 20 Uhr.