Martin Rütter: Ungewöhnliche Bitte nach Liveshow – Fan hat skurrilen Wunsch an Hundeprofi

Für einige ist er nur eine weitere TV-Bekanntheit, für andere ist er „Der Hundeprofi“. Martin Rütter hat sich mit seinem Wissen über die flauschigen Vierbeiner deutschlandweit einen Ruf als Hundeflüsterer gemacht. Auf seine Expertise bauen viele Hundebesitzer und ganz nebenbei hat sich Martin Rütter auch noch zum Comedian gemausert, der mit seinen Liveshows für Begeisterung sorgt.

Mit seiner Tour zieht der Hundeprofi auch 2023 wieder durchs Land und unterhält und berührt sein Publikum gleichermaßen. Ist die Show vorbei, gibt’s den Rütter nochmal zum Anfassen – für Fotos und Autogramme und ganz besondere Wünsche.

Martin Rütter stichelt gegen Comedy-Kollegen

Nach seinem Auftritt in der CGM-Arena in Koblenz am Dienstagabend (17. Januar) wartet eine Zuschauerin mit einer ausgefallenen Bitte auf den Hundeprofi. In der Instagram-Story von Martin Rütter stellt er den Fan vor und sagt: „Dieses Video geht an Otto (Waalkes), Teddy (Teclebrhan) und Chris (Tall).“

Dann hält die Zuschauerin stolz ihren Arm in die Kamera und präsentiert die Unterschriften der genannten Personen. Wenn das mal keine echte Fan-Liebe ist. Die Frau hat sich die Signaturen ihrer Idole zunächst auf die Haut malen lassen und sie dann als Tattoo für immer verewigt. Und Martin Rütter? Der staunt nicht schlecht, bei so viel Hingabe.

Martin Rütter verpasst Fan Autogramm für die Ewigkeit

Einmal aufgeklärt, soll auch Martin Rütter ran. Er kündigt an: „Jetzt kommt meins, das geht hier so drauf, dass man die anderen nicht mehr sehen kann.“ Er deutet an, wie er seine Unterschrift gnadenlos über denen seiner Kollegen platzieren will.

Dann rudert er nochmal zurück und sagt: „Ich mache nur Quatsch.“ Mit einem Permanentmarker setzt er seinen Namen an eine freie Stelle auf dem Arm der Zuschauerin. Die ist sichtlich glücklich darüber, dass ihr Martin Rütter diesen doch eher ungewöhnlichen Wunsch erfüllt hat und verrät an: Der Tätowierer ist schon informiert.