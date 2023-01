Martin Rütter sieht Hündin am Strand und wird wütend: „Wie krank Menschen sind“

„Ey, was Menschen mit den Hunden machen, ist einfach geisteskrank!“ Es sind deutliche Worte, die „Hundeprofi“ Martin Rütter zu Beginn der neuen Folge seiner RTL-Serie „Die Unvermittelbaren“ findet.

Es geht um den kleinen Bruno. Bruno ist eine sogenannte Qualzucht. Die kleinen Beine des Rüden sind verkrüppel, um überhaupt Wasser lassen zu können, muss sich der kleine Hund hinlegen. Es bereitet ihm sichtlich Schmerzen. Es sind Bilder, die auch Martin Rütter beim Zusehen schon schmerzen.

Anblick erschüttert Martin Rütter

Und Bruno ist längst kein Einzelfall. Auch Cane-Corso-Hündin Yvi musste lange auf ihre passende Familie warten. Doch damit ist nun zum Glück Schluss. Sie darf nun endlich in ihr neues Zuhause in Wesseling einziehen. Ein Glücksfall für die einst als unvermittelbar geltende Hündin. Auch, weil sie sich in keinem guten Zustand befindet.

Als er ein Bild von der Hündin sieht, wie sie am Strand entlang tollt, bricht es aus dem „Hundeprofi“ heraus: „Boah, wenn ich sehe, was für krumme Beine die hat und wie schlecht die bemuskelt ist. Wie krank Menschen sind, Hunde in einen solchen Zustand zu versetzen.“

Yvi hat endlich ein schönes Zuhause gefunden. Foto: RTL

Umso schöner sei es daher, dass sie jetzt endlich mal am Strand toben durfte, so der Duisburger weiter. Endlich dürfe Yvi eine ganz neue Lebensqualität kennenlernen. Nur mit dem Hören ist es noch so eine Sache. Denn Yvi hat einen eigenen Kopf. Und der will nicht immer, was der Rest der Familie will.

„Bitte! Du musst bitte sagen“, scherzt Martin Rütter über die Versuche, die Hündin zum Gassigehen zu überreden. Doch auch das wird sich noch ergeben, ist sich Rütter sicher. Denn eines ist viel wichtiger. „Meine Oma hätte jetzt gesagt, die passen alle wie Arsch auf Eimer. Also Yvi ist ja wirklich für diese Familie gemacht. Und umgekehrt auch. Man muss sich das vor Augen halten. Dieser Hund ist wirklich sehr nett und hätte wahrscheinlich jetzt bis ans Lebensende im Tierheim gehockt“, ist Martin Rütter sichtlich begeistert. Schöner kann solch eine Geschichte doch kaum enden.

Die neue Folge „Die Unvermittelbaren – mit Martin Rütter“ zeigt RTL am Sonntag (15. Januar 2023) um 16.45 Uhr. Vorab ist die Episode bereits bei RTL Plus abrufbar.