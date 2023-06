Martin Rütter: Bitteres Show-Aus! RTL stellt Sendung ein

Geht es um Hunde, ist Martin Rütter der Experte. Nicht umsonst trägt er den Titel „Hundeprofi“. Kein Wunder also, dass Rütter mittlerweile mit diversen Shows bei RTL auf Sendung ist. Ob bei „Die Welpen kommen“ oder „Die Unvermittelbaren“ – Martin Rütter zeigt sich im Sinne des Tierwohls gerne im TV.

Produziert werden die Formate von seiner eigenen Produktionsfirma „Mina TV“. Wobei die jetzt eine Show aus ihrem Portfolio streichen kann, denn Martin Rütter hat bittere Neuigkeiten zu verkünden.

Martin Rütter verkündet Show-Aus

Wenn er nicht gerade mit einer Kamera begleitet wird, meldet sich Martin Rütter gerne via Instagram bei seinen Fans. Hier sucht er nicht nur nach Menschen, die sich für Tierschutzhunde interessieren, sondern lässt auch gerne mal Dampf ab über andere. Erst kürzlich erzählte er von seinem Gerichtstermin um den Zoff in Sachen Welpenstube Winkel in Dorsten (wir berichteten).

Am Mittwoch (21. Juni) meldete er sich jetzt mit einer Nachricht, die vielen seiner Fans so gar nicht gefallen dürfte. Denn hier geht es nicht etwa um einen neuen Aufreger, sondern eine seiner Shows, die nach elf Jahren eingestellt wird – „Die Pferdeprofis“.

„Die Pferdeprofis“ endet nach Staffel 11

„Es kommen unheimlich viele Fragen, wann geht es mit den Pferdeprofis weiter? Und ich muss euch ein bisschen enttäuschen. Da geht’s jetzt erstmal gar nicht weiter.“ Die Vox-Show wird abgesetzt. Über die Beweggründe spricht Rütter nicht.

Die elfte Staffel kam bei den Zuschauenden nur bedingt gut an. Grund dafür war Pferdetrainer Uwe Weinzierl. „Weinzierls Auftritt löste dabei heftige Kritik von Zuschauern und Profis aus der Pferdeszene aus“, berichtet „Cavallo“.

Mehr News:

Ganz möchten sich Rütter und sein Team aber anscheinend nicht von dem Thema abwenden. Auf Instagram kündigt er jetzt an: „Ich habe aber eine richtig gute Nachricht für euch, denn natürlich bleiben wir beim Thema Pferd dran. Wir haben eine ziemlich gute Idee rund um das Thema Pferd. Lasst euch überraschen, was im nächsten Jahr zu dem Thema kommt.“