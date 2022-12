Martin Rütter erhält Flut von Panik-Nachrichten – er reagiert mit ernsten Worten

Martin Rütter ist nicht zum Spaßen zumute. In einer Videobotschaft richtet sich der Hundeprofi mit ernsten Worten an seine Follower. Zahlreiche panische Nachrichten haben ihn zuvor erreicht.

Sein Blick ist ernst, die Stimme eindringlich, dennoch ruhig. Martin Rütter wirkt sichtlich bewegt, als er seine Fangemeinde vor den Silvester-Gefahren warnt. Gerade Hundehalter sollten jetzt genau hinhören.

Martin Rütter erinnert: So sehr leiden Hunde an Silvester

Während der Jahreswechsel für die meisten Menschen ein Grund zum ausgelassenen Feiern darstellt, bringen die Feierlichkeiten für Personen mit Hund jedes Jahr wieder Probleme mit sich. Das laute und unvorhersehbare Knallen der Böller jagt den Tieren einen riesigen Schrecken ein. Sie können nicht einschätzen, ob es sich bei dem ohrenbetäubenden Lärm um Spaß oder ein Warnsignal handelt.

Darum erinnert Martin Rütter noch einmal daran, wie Hundeliebhaber sich an Silvester korrekt verhalten. „Passt auf eure Hunde auf!“, heißt es in einem neuen Instagram-Beitrag des Hundeprofis. Schon vor dem 31. Dezember würden viele Personen anfangen, Raketen und Knaller zu zünden, was die Tiere panisch werden lässt.

In den Kommentaren unter Rütters Video berichten Nutzer bereits davon, unter welchem Stress ihre Vierbeiner derzeit stehen. „Seit zwei Tagen sind die Spaziergänge schon eine Qual“, heißt es von einer Frau. Eine andere warnt die Community: „Bitte keinen Hund frei im Garten lassen, der körperlich in der Lage ist, über den Zaun zu springen. Das passierte einer Bekannten mit ihrem jungen Ridgeback. Der hatte damals den frühen Silvesterabend nicht überlebt.“

Martin Rütter empfiehlt Eierlikör für Hunde

Um Situationen wie diese zu verhindern, verrät Martin Rütter ein Heilmittel, das jeden Hund beruhigen dürfte: Eierlikör! Kein Witz, das alkoholische Getränk aus Eiern, Zucker und Schnaps soll wahre Wunder wirken. Dabei bezieht er sich auf die Einschätzung des Tierarztes Ralph Rückert, der Eierlikör als „recht potentes Sedativum mit durchaus angstlösender Wirkung“ nennt.

In einem Artikel auf seiner Website erklärt der Experte, dass er seinem zehn Kilogramm schweren Patterdale Terrier an Silvester um 20 Uhr sowie 23 Uhr jeweils einen Esslöffel Eierlikör verabreicht hat. Hierbei sei es sehr wichtig, dass man dem Hund keine zu hohe Dosis gibt, denn Alkohol in Übermaßen ist selbstverständlich Gift für Tiere. Ralph Rückert zielt mit seiner Methode „auf einen Blutalkoholspiegel von maximal 0,5 Promille“ ab.

Eierlikör gegen die Angst? Dieser Vorschlag sorgt verständlicherweise bei vielen Menschen für Stirnrunzeln. Martin Rütter hingegen betont in seinem „Tierisch menschlich“-Podcast: „Das führt dazu, dass der Hund definitiv Silvester verschläft.“ Während Medikamente, die Hunde besänftigen sollen, nur den Körper der Tiere lahmlegen, würde der Alkohol auch den Geist und die Angst beruhigen.