Martin Rütter: Hundeschicksal rührt die Fans – „Es zerreißt mir das Herz“

Wenn Vierbeiner Probleme machen, ist er zur Stelle: Hundeprofi Martin Rütter. Er weiß genau, was in den Fellnasen vorgeht und wie man ihnen helfen kann. Besonders ans Herz gehen ihm die schwierigen Fälle in seiner Vox-Sendung „Die Unvermittelbaren.“ Einer von ihnen ist Jimmy – ein Hund, der es im Leben alles andere als leicht hatte.

Und nun folgt die nächste Hiobsbotschaft!

Martin Rütter: Hundeschicksal macht betroffen

Jimmy ist kein einfacher Hund, das war von Anfang an klar. Der achtjährige Rüde ist extrem reizempfindlich, nimmt alles um sich herum wahr und kann bei Überforderung auch mal laut und ungehalten werden. Doch genau für solche Fälle gibt es „Die Unvermittelbaren.“

Mit Hilfe von Trainerin Heike Kleinhans bekam Jimmy eine zweite Chance. Er lernte, sich zu entspannen, Reize besser zu verarbeiten und sich an seinem Menschen zu orientieren. Und tatsächlich: Es schien, als hätte der süße Vierbeiner sein Happy End gefunden. Doch dann der Rückschlag.

Seine neuen Besitzer setzten das Training nicht konsequent genug fort – mit fatalen Folgen. Jimmy fiel in alte Muster zurück, zeigte aggressives Verhalten und attackierte schließlich einen Menschen. Die Folge: Er musste zurück ins Tierheim. Für Martin Rütter eine dramatische Situation! Auf Instagram schlägt er nun Alarm.

Martin Rütter: „Es zerreißt mir das Herz“

Martin Rütter hat die Hoffnung für Jimmy noch nicht aufgegeben. Auf Instagram appelliert der Hundeprofi an seine Community: „Wir suchen händeringend! Der braucht jetzt jemanden, weil der im Tierheim verrückt wird.“ Der Vox-Star ist sich sicher: Mit konsequentem Training könne Jimmy wieder Vertrauen fassen. „Dann läuft das auch.“

Die Anteilnahme unter Rütters Post ist riesig. „Es zerreißt mir das Herz. Ich habe die letzte Folge Rotz und Wasser geheult!“, schreibt ein Follower. Ein anderer hofft: „Viel Erfolg, Jimmy! Ich hoffe, du findest dein Für-Immer-Zuhause.“

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Jimmy endlich das Zuhause findet, das er verdient – mit Menschen, die ihm die Sicherheit und Liebe geben, die er braucht.