Martin Rütter teilt trauriges Hundeschicksal – „Was für ein krankes A***“

Schon seit Jahren ist Martin Rütter ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, Hunden ein besseres Leben zu bieten. In seinem Format „Die Unvermittelbaren“ versucht er deshalb auch, unvermittelbaren Hunden ein neues Zuhause zu suchen, in dem sie es guthaben. Denn viele von ihnen mussten in ihrem kurzen Leben schon viel Schlimmes durchmachen.

So auch Staff-Mix Billy. Der Sieben Jahre alte Hund hatte es in der Vergangenheit nicht leicht bei seinem Besitzer.

Und hier kommt Martin Rütter ins Spiel. Der Hundeprofi stellt Billy nun auf Instagram vor und bringt Tierfreunden sein Schicksal näher.

Martin Rütter erzählt vom traurigen Hundeschicksal

„Leute, ich möchte Euch heute mal von Billy erzählen. Er ist ein 7 Jahre alter Staff-Mix, der als Sicherstellung ins Tierheim kam“, beginnt der Tierpsychologe seine Worte auf Social Media. Trotz seiner schweren Vergangenheit sei er im Umgang mit Menschen wirklich nett, betont Martin Rütter. Drinnen sei er sogar eher der gemütliche Typ.

Doch das sah bei seinem Vorbesitzer ganz anders aus!

Rütter scheint erbost über das Verhalten von Billys ehemaligem Herrchen zu sein. „Sein Vorbesitzer hetzte ihn immer wieder auf Katzen und Nutrias. Er ist draußen sehr reizoffen und immer auf der Suche nach etwas Jagbarem. Daran muss auch weiterhin unbedingt gearbeitet werden.“

Was für den neuen Besitzer wichtig ist: In Billys neuem Zuhause sollten laut Rütter keine Kleintiere oder Katzen leben. Und es gibt noch etwas zu erwähnen: „Außerdem zu beachten ist, dass er vor Kurzem an einem Kreuzbandriss operiert wurde. Er hat die OP gut überstanden, braucht allerdings weitere Unterstützung bei der Abheilung.“

Einige Tierliebhaber sind wütend, dass Billy so einen Vorbesitzer hatte. Viele wünschen ihm jetzt nur das Beste. So lauten einige Kommentare:

„Wenn der Besitzer aggressiver ist als die ach so „aggressive Hunderasse“. Gutes Beispiel dafür, dass das Problem doch meist hinter der Leine ist. Hoffe, Billy findet schnell ein gutes zu Hause.“

„Auf Katzen und Nutria (Biber) gehetzt. Was für ein krankes A…“

„Billy ich wünsche dir alles gute auf dass du nettere Menschen als Familie bekommst als es dein Vorbesitzer war“

„Ich wünsch Billy ganz ganz viel Segen auf seiner neuen Reise“

Wer sich vorstellen könnte, Billy bei sich aufzunehmen, kann eine Email an tierheimhund@mina-tv.de schreiben.