Martin Rütter: Das kostet eine Stunde in der „DOGS“-Hundeschule – und die Sache hat einen Haken

Er ist der bekannteste Hundetrainer des Landes. Wenn man in Deutschland an das Thema Hund denkt, dann hat man einen Namen sofort im Kopf: Martin Rütter. Der gebürtige Duisburger ist durch seine Präsenz in den Medien, durch seine Shows bei RTL und Vox und seine zahlreichen Live-Auftritte im ganzen Land bekannt.

Und nicht nur das: Martin Rütter schreibt auch Bücher, verkauft Merchandise und gibt seine eigens entwickelte Trainingsphilosophie „DOGS“ (Dog Orientated Guiding System = am Hund orientiertes Führungssystem) an kommende Hundetrainer weiter. Auf der Homepage von „Martin Rütter DOGS – Die Hundeschule für Menschen“ heißt es dazu: „In unserem starken Netzwerk, bestehend aus inzwischen mehr als 130 DOGS Hundeschulen in Deutschland, Österreich, Südtirol, Liechtenstein, Luxemburg, Mallorca und in der Schweiz lernst Du, Deinen Hund besser zu verstehen. Werfe einen Blick in das abwechslungsreiche Angebot aus Themenvorträgen, Seminaren, Kursen und Einzeltraining! Meine DOGS Coachs helfen dir und deinem Hund auf dem Weg zu einem harmonischen Miteinander.“

Was kostet eine Stunde in Martin Rütters Hundeschule?

Doch was kostet eigentlich so eine Stunde in der Hundeschule? Und ist Martin Rütter dann auch wirklich beim Training dabei? Zweiteres ist leicht zu beantworten und gleichzeitig auch der Haken an der Sache. Nein, Martin Rütter wird im Normalfall deinen Hund nicht trainieren. Das übernehmen seine DOGS-Coaches. Ist ja auch logisch, schließlich kann der 52-Jährige bei seinen ganzen Terminen nicht auch noch an 130 Standorten auf der Matte stehen.

Und was kostet eine Stunde bei Martin Rütters Hundetrainerinnen und -trainern? Wir haben uns mal die Preisliste für den NRW-Standort Düsseldorf und Cuxhaven in Niedersachsen angeschaut. So kostet beispielsweise ein Einzeltraining zum Kernthema Aggression mit den Coaches Nicole Freitag und Claudia Limpinsel in Düsseldorf 79 Euro am Trainingsgelände. In Cuxhaven kostet der gleiche Kurs, der hier nur 50 Minuten pro Sitzung dauert, 75 Euro.

Unter anderem gibt es auch noch den Kurs, den wohl jeder Hundefreund vor der Anschaffung eines Tieres besuchen sollte. In „Beratung vor der Auswahl und Anschaffung eines Hundes – Einzeltraining“ erklären die Coaches von Martin Rütter welcher Hund am besten passe, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen und was bei der Anschaffung des Tieres wichtig wird. Für eine einstündige Beratung nimmt die Cuxhavener Trainerin Andrea Wirth-Horn 49 Euro. In Düsseldorf kostet eine solche Beratung übrigens 40 Euro.