Martin Rütter samt Familie heimlich fotografiert: Dann platzt ihm der Kragen

Martin Rütter ist ein Mann des öffentlichen Lebens. Der gebürtige Duisburger ist in diversen RTL-Shows zu sehen, hat einen Podcast und gilt als DER Hundeexperte in Deutschland. Seine Familie jedoch ist nicht so präsent wie der 52-Jährige.

Zwar spricht Martin Rütter ab und an über sie, beispielsweise in seinem Podcast, im TV tritt er jedoch vornehmlich ohne sie auf. Umso nerviger dürfte für den Hundeprofi nun eine Situation gewesen sein, die sich in seiner Freizeit abspielte.

Martin Rütter heimlich fotografiert

So lassen aktuelle Videos auf Martin Rütters Instagramseite darauf deuten, dass der TV-Star gerade seinen Urlaub genießt. Nervig nur, wenn er dabei ausgerechnet von Fans gestört wird, die sich scheinbar mit zwischenmenschlichen Umgangsformen nicht allzu gut auskennen (oder auskennen wollen).

Auf Instagram schildert der Hundeprofi die Situation und schlägt auch direkt zurück, in dem er Rückschluss auf das Profil des Hobby-Paparazzis gibt: „Schönes Beispiel für jemanden, der sich im Restaurant am Nachbartisch wie Omas alter Schlüpper benimmt, heimlich Fotos macht und absolut unangenehm in die Privatsphäre meiner Familie eindringt. Alle Deutschen hier, die mich angesprochen haben, werden bestätigen können, dass ich immer für ein Pläuschen und ein Foto offen bin. Aber am Nachbartisch heimlich Fotos machen, während ich mit der Familie unterwegs bin, einfach nur übergriffig.“

Die Fans jedenfalls stehen Rütter fest zur Seite. „Geht gar nicht, jemanden heimlich zu fotografieren und dann auch noch wenn die Kinder dabei sind“, schreibt beispielsweise ein Fan auf Instagram.

Ein anderer ergänzt: „Das ist natürlich nicht in Ordnung! Ich empfinde es genauso respektlos und jeder würde wahrscheinlich ein ungutes Gefühl bis hin zur Wut bekommen (wenn die Familie heimlich fotografiert wird). Hat sie sich nicht getraut zu fragen oder ist sie wirklich einfach unverschämt? Zu einem respektvollen Umgang gehört es auch, die Menschen persönlich auf ihr Fehlverhalten anzusprechen und ein Missverständnis oder das Problem miteinander zu lösen.“