Martin Rütter deckt üblen Trick auf – „Riesen-Thema“

Martin Rütter (52) ist Hundeprofi durch und durch. In seiner RTL-Show „Die Unvermittelbaren“ möchte er verhaltensauffälligen Vierbeinern ein neues Zuhause vermitteln. Das ist natürlich nicht immer leicht. So geht es Martin Rütter auch mit Hündin Joy. Noch dazu haben die Vorbesitzer von Joy einen üblen Trick angewendet, um die kleine Fellnase so schnell wie möglich loszuwerden.

Wer einen eigenen Hund hat, der will eigentlich nur das Beste für ihn – doch nicht in dem von Martin Rütter beschriebenen Fall. In seiner Sendung „Die Unvermittelbaren“ versucht er Pinscher-Mischling Joy an den Mann oder an die Frau zu bringen. „Bei Joy gibt es ein Riesen-Thema, was ziemlich klassisch im Tierschutz ist. Joy ist abgegeben worden im Tierheim und dann hat jemand gesagt: Wir haben den Hund gefunden. Dann hat sich herausgestellt, die Finder waren die ehemaligen Halter, die haben schon X-mal versucht auf Internet-Plattformen Joy zu verkaufen. Die wollten die loswerden, weil sie angeblich die Kinder gebissen hat“, erklärt Martin Rütter in einem Video auf Instagram.

Martin Rütter beschreibt weiteres Problem

Und weil Martin Rütter und sein Team nicht beurteilen können, inwiefern die Story mit dem Zubeißen bei Kindern stimmt, soll Joy vorsorglich in eine Familie ohne Kinder kommen. „Weil wir das Risiko nicht eingehen wollen“, betont der gebürtige Duisburger.

Doch es gibt noch ein weiteres Problem, wie Martin Rütter in seinem Social-Media-Clip erklärt: „Was bei Joy ganz lustig ist: Sie ist derart falsch erzogen, dass sie glaubt für das Pöbeln an der Leine gibt es noch Leckerchen. Also irgendwie hat man da versucht mit Leckerchen sie abzulenken und hat so das genaue Gegenteil bewirkt.“

Martin Rütter hofft auf liebevolle neue Besitzer für Joy

Doch trotz allem sei Joy dennoch eine wirklich zauberhafte Hundedame, die nun ein tolles neues Zuhause sucht, um dort ihren Lebensabend verbringen zu können, ist sich der ausgebildete Hunde-Trainer sicher. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die kleine Joy auch wirklich bald ein neues, liebevolles Zuhause findet.