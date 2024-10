Martin Rütter macht Geständnis – „Es ist an der Zeit, einfach mal ehrlich zu sein“

Wenn er pfeift, laufen direkt alle Hunde bei Fuß! Martin Rütter gilt seit Jahren als Profi schlechthin, wenn es um die Vierbeiner geht. Egal ob temperamentvoll, stur oder eigensinnig – für den TV-Star ist kein Problem der Fellnasen zu kompliziert. Dies beweist er regelmäßig in Sendungen wie „Der Hundeprofi“ oder „Die Welpen kommen.“

Doch diesmal hat Rütter nicht etwa mit einem tierischen Problem zu kämpfen, sondern mit einem privaten!

Martin Rütter legt Geständnis ab

Martin Rütter hat sich mit seiner sympathischen und humorvollen Art schnell einen Platz in den Herzen vieler Zuschauer gesichert. Der TV-Star ist allerdings nicht nur vor den Kameras zu Hause, sondern teilt Einblicke aus seinem Leben regelmäßig auf Social Media. Stolze 446.000 Follower sind es allein auf Instagram. Dabei gibt der Hundeprofi seinen Fans nicht nur hilfreiche Tipps mit auf dem Weg, sondern spricht auch über seine eigenen Probleme.

In einem Video offenbarte der Duisburger vor Kurzem: „Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber es gibt ein Thema, das immer wieder aufkommt. Das ist für viele von euch – was ich auch verstehe – ein total emotionales Thema und ich glaube, es ist an der Zeit, jetzt einfach mal ehrlich zu sein.“ Doch Rütter scheint einfach nicht auf den Punkt zu kommen und druckst weiter herum.

Martin Rütter schafft Klarheit

„Ich tue mich ein bisschen schwer damit, aber ich möchte mich jetzt zu dem Thema äußern. Ihr habt mich im Prinzip jetzt immer, seit über 20 Jahren, auf das Thema hingewiesen und auch Ehrlichkeit von mir erwartet. Ich muss gestehen, ich habe einfach immer einen Bogen drum gemacht“, plaudert der Hundeprofi mit ernster Miene weiter.

Aber worum genau geht es denn jetzt eigentlich?

Tatsächlich ist die Antwort eher ernüchternd. Denn wie sich kurze Zeit später herausstellt, gesteht Rütter lediglich, auch unter die Katzenliebhaber gegangen zu sein. „Ok Leute, es ist jetzt an der Zeit, es zuzugeben. Ich habe all die Jahre nur mit dem Klischee gespielt, dass ich als Hundemensch keine Katzen mag. Aber um ehrlich zu sein: Ich liebe Katzen und finde sie total faszinierend. Und mal ehrlich, wie kann man diese Katze nicht bezaubernd finden?“, postet er zu einem Video mit einer verschmusten Fellnase.