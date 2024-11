Martin Rütter bricht sein Verschwiegenheitsversprechen: Es geht um Kate und William

Der britische Thronfolger, Prinz William, gewährt immer mal wieder Einblicke in sein Privatleben und spricht nun sogar über Regeln, die im gemeinsamen Schlafzimmer mit seiner Ehefrau, Kate Middleton, herrschen. Für Viele ein No-Go – für die britischen Royals ein Muss: Familienhündin Orla schläft gemeinsam mit William und Kate im Ehebett. Was sagt der deutsche Hundeexperte Martin Rütter dazu?

In einem Instagram-Beitrag fällt Martin Rütter beinahe von seiner Couch, als er mitbekommt, was die Presse über ihn schreibt. „Normalerweise habe ich ja eine Art Verschwiegenheit über meine Kundschaft“, sagt er und zeigt anschließend seinen Laptop in die Kamera. Darauf zu sehen ist ein Artikel der Abendzeitung mit dem Titel „Prinzessin Kate und Prinz William schlafen mit Hund im Bett: Das sagt Martin Rütter“.

Was sagt Martin Rütter zum Thema „Hund im Bett“?

Die britischen Royals Kate und William zeigen sich in den sozialen Netzwerken sehr bodenständig und naturverbunden. Erst vor Kurzem veröffentlichte Kate ein Video auf Instagram, dass die gesamte Familie bei einem Waldspaziergang zeigt und nun folgen die nächsten privaten Eindrücke in das royale Familienleben. Dabei geht es um das Thema „Hund im Bett“ wo sich ja bekanntlich die Geister scheiden.

Der bekannteste Hunde-Experte Deutschlands, Martin Rütter, veröffentlicht dazu auf seinem Instagram-Account ein Video, in dem er gekonnt ironisch auf einen Zeitungsartikel im Netz reagiert. Laut diesem Artikel soll der Hundeprofi sich zur „Hund im Bett“-Thematik des britischen Königshauses geäußert haben. In seinem Video spricht er gewohnt humorvoll über seine „Verschwiegenheit“ und darüber was die Presse „ausgeplaudert“ hat. Dabei lässt er aber schlussendlich offen was er „Käthe und Willi“, wie er Kate Middleton und Prinz William in seinem Instagram-Video nennt, geraten hat.

In der Vergangenheit äußert sich Martin Rütter bereits zu Hunde-Theorien. In einem Interview mit Horst Lichter warnt der Hundeprofi davor, den Hund als menschlichen Ersatzpartner zu sehen. Martin Rütter räumt darin unter anderem mit dem Mythos auf, dass Hunde eine Vorahnung haben. In dem Artikel wird das Beispiel angeführt, dass ein Dackel, der jahrelang im Bett seines Besitzers geschlafen hat, seinen Schlafplatz in dessen Todesnacht verlegt. Für Martin Rütter keinesfalls eine Vorahnung, sondern viel mehr der tierische Geruchssinn des Hundes, der die einsetzende Verwesung frühzeitig erkennt. Mehr Infos findest du hier.