Martin Rütter konfrontiert Annalena Baerbock DAMIT: Die wird deutlich – „Das ist falsch“

Der „Hundeprofi“ wird politisch. Dass Martin Rütter sich auch gerne zu Themen aus der Politik äußert, ist ja nun hinlänglich bekannt.

Man denke da nur an den Zwist zwischen ihm und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Nachdem diese Martin Rütter aber anscheinend nicht zur Diskussion empfangen wollte, hat der „Hundeprofi“ nun eine Politikerin gefunden, die sich gerne mit ihm unterhalten wollte. Und es wurde keine Geringere als die Spitzenkandidatin der Grünen fürs Kanzleramt: Annalena Baerbock.

Martin Rütter im Gespräch mit Annalena Baerbock

Die empfing Martin Rütter im Wahlkampf-Bus und es wurde direkt hitzig. So ging es um das Thema Antibiotika für Haustiere. Viele Tierärzte würden ihn anschreiben, so Rütter, die eine große Sorge umtreibe. „Ich habe Tierärzte, die mir schreiben: 'Nur zur Info, wenn ich hier weniger oder kein Antibiotika mehr einsetzen kann, sterben mir im Jahr Hunderte von Katzen und Hunden auf dem Tisch, weil das existenziell notwendig ist'“, so Rütter. Und weiter an Annalena Baerbock gewandt: „Die Grünen wollen, dass kein Haustier mehr eine antibiotische Versorgung kriegt.“

--------------------

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte Sportwissenschaften

Danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi – Rütters Team“

Martin Rütter betreibt mehrere Hundeschulen

---------------------

„Nein“, grätscht die 40-Jährige dazwischen. „Das ist falsch“, so Baerbock weiter. Fakt sei, dass es einen Vorschlag von der europäischen Kommission gebe, dass in der Massentierhaltung nicht einfach „Antibiotika pro forma“ gegeben würden, „obwohl das Hähnchen gar nicht krank“ sei.

Martin Rütter: Annalena Baerbock grätscht ihm dazwischen

Der Fokus würde eher darauf liegen, so die Politikerin weiter, dass nur kranke Tiere auch wirklich behandelt würden. Es gehe also nicht um die Heimtiere wie Hund, Katze oder Meerschweinchen. „Das heißt“, so verdeutlicht Baerbock, „jeder Tierarzt kann in seiner Praxis den Hund, der Antibiotika braucht, natürlich versorgen.“

---------------

Das ist Annalena Baerbock:

Annalena Charlotte Alma Baerbock wurde am 15. Dezember 1980 in Hannover geboren

Seit 2018 steht sie gemeinsam mit Robert Habeck an der Spitze der Partei „Bündnis 90/Die Grünen“

Seit 2013 ist Annalena Baerbock Mitglied des Deutschen Bundestages

---------------------

Ihr und den Grünen würde es darum gehen, dass der menschliche Körper nicht über Tierfleisch multiresistente Keime aufnehme und irgendwann nicht mehr auf Antibiotika reagiere.

--------------

Mehr zu Martin Rütter:

Martin Rütter stößt DIESEM TV-Moderator heftig vor den Kopf – „Schätzt mich wirklich falsch ein!“

Martin Rütter mit skurrilem Hunde-Geständnis – „Das ist so schrecklich“

Martin Rütter privat: DAS wissen die wenigsten Zuschauer über ihn – „Schon fast krankhaft“

--------------

Auch im zweiten Teil des Interviews von Martin Rütter mit Annalena Baerbock wurde es hitzig. Es ging unter anderem um das Verbot von Haustieren in Deutschland.