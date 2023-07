Ein Welpe hat das ganze Leben noch vor sich und soll unbeschwert mit seinen Haltern in die Welt hinausziehen. So ist auch der Plan für die kleine Abigale bei „Martin Rütter – die Welpen kommen“. Der Golden Retriever sieht wie ein unbeschwerter Welpe aus, doch bei einer Routineuntersuchung beim Tierarzt kommt Schreckliches raus.

Die neuen Halter müssen eine schwere Entscheidung treffen. Wollen sie den Hund behalten oder geben sie ihn wieder zum Züchter zurück? Auch der Hundeprofi Martin Rütter hat dazu eine klare Meinung.

Martin Rütter: Schockdiagnose für Welpen

Die dreiköpfige Familie Göbbels aus Krefeld ist ganz aufgeregt, als sie den kleinen Welpen beim Züchter abholen. Doch Abigale ist die Ruhe selbst und liegt ganz entspannt die fast drei Stunden lange Fahrt nach Hause auf dem Rücksitz. Zuhause angekommen, muss sich der Vierbeiner erstmal mit der ungewohnten Umgebung vertraut machen.

Mama Antje und ihr Lebenspartner Mathias sind bereits schockverliebt – genauso wie Tochter Klara. Doch plötzlich bekommen sie einen Anruf, der ihr ganzes Glück auf den Kopf stellen sollte. „Vor etwa zweieinhalb Wochen haben wir einen Anruf von der Züchterin bekommen, dass bei der normalen Impfung ein Herzgeräusch zu hören war“, erklärt Mama Antje. Ein Kardiologe untersuchte den Hund genauer und fand heraus, dass Abi an einem Herzfehler leidet.

Für die Familie ein Schock. Wie lange genau der kleine Welpe leben wird, kann ihnen niemand sagen. Zudem werden sie sich auf einige Tierarztkosten gefasst machen müssen. Alte Narben reißen sofort wieder auf, denn die Familie musste erst vor Kurzem einen traurigen Abschied hinnehmen. „Wir haben unsere Hündin Lotta vor vier Monaten verloren“, berichtete die 54-jährige Gynäkologin. Lotta ist im Alter von acht Jahren an Krebs gestorben.

Familie muss schwere Entscheidung treffen

Lotta war genau wie Abigale ein Golden Retriever und die Erinnerung an sie treibt der 15-jährigen Tochter immer noch die Tränen in die Augen. Deshalb fiel der Familie die Entscheidung nicht leicht. Sie hatten die Wahl, ob sie den Welpen behalten wollen oder sie wieder zum Züchter zurückbringen. „Wir haben Rotz und Wasser geweint und einen Familienrat gehalten“, so Mama Antje.

Wenn es nach Hundeprofi Martin Rütter geht, gibt es nur eine richtige Entscheidung: „Es gibt natürlich Menschen, die in dem Moment sagen, dass es eine ernste Erkrankung ist und sie solch eine Sorge haben, dass sie sich in einem halben Jahr schon wieder von dem Hund verabschieden müssen. In gewisser Weise kann man es nachvollziehen, aber andererseits muss man meiner Meinung nach auch da durch.“

Wie sich Familie Göbbels entschieden hat, kannst du in Folge 2 der dritten Staffel von „Martin Rütter – Die Welpen kommen“ am Sonntag (2. Juli) ab 14.10 Uhr auf RTL sehen. Oder aber jederzeit bei RTL+ in der Mediathek abrufbar.