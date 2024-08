Martin Rütter: Hündin grausam misshandelt – „Strick um den Hals“

Es sind Szenen, die man sich nicht einmal in seinen schlimmsten Alpträumen vorstellen kann. Szenen, bei denen man sich fragt, ob die Täter wirklich Menschen, oder doch einfach nur Monster waren. Am Sonntag (18. August 2024) präsentierte RTL eine neue Folge von Martin Rütters „Die Unvermittelbaren“ und bringt dabei schreckliche Hundeschicksale ans Licht.

So auch das von Hundedame Mina. Alleine und völlig orientierungslos streunte sie auf einer vielbefahrenen Straße in Rumänien herum. Anlocken, oder gar anfassen ließ sich die Hündin nicht. Die Tierschützer mussten umgehend handeln, betäubten sie mit einem Schuss. „Bei Mina ist das Risiko gewesen, sie ist ja permanent auf die Straße gelaufen“, berichtet Martin Rütter von dem Fall. Die Betäubung sei die einzige Möglichkeit gewesen, Mina einzufangen, und so vor dem Überfahren werden, zu retten.

Martin Rütter über das Schicksal von Hündin Mina

Anja Plötze vom Verein „Notfellchen Rumänien“ half dabei, Mina einzufangen, rettete ihr damit mutmaßlich das Leben. „Sie ist immer wieder auf die Straße gelaufen, obwohl Lkws und Autos kamen, sie ist mehrfach beinahe angefahren worden vor unseren Augen, und hatte noch einen ollen Strick um den Hals. Sie wurde also definitiv ausgesetzt vor wenigen Tagen“, so die Tierretterin.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schon kurze Zeit später geht es Mina deutlich besser, die zweijährige Hündin ist aufgetaut, spielt fröhlich im rumänischen Tierheim. Doch damit soll bald Schluss sein. Mina soll nach Deutschland in eine Pflegestelle kommen.

++ Martin Rütters „Die Unvermittelbaren“ – Hunde-Schicksal rührt Zuschauer zu Tränen ++

Dort soll sie ein liebevolles Zuhause bekommen, eben weil sie so schon viel Schlimmes erleben musste. Der Strick beispielsweise mit dem sie gefunden wurde, hatte schon tiefe Wunden in den Hals der Hündin gegraben. „Das heißt, der Strick muss schon sehr lange dran gewesen sein. Was ich mehrmals erlebt habe, dass Hunde, die zum Beispiel an der Kette gelebt haben, sehr häufig in Ost- oder Südeuropa, dass die als junge Hunde die Kette drankriegen und dann kümmert sich jahrelang keiner mehr darum. Und der Hund wächst und wächst und die Kette wächst mit in die haut rein. Das ist wirklich Horror“, schildert Martin Rütter.

Und so bleibt nur zu hoffen, dass Mina nie wieder solche Qualen erleben muss. RTL zeigt die neue Folge „Die Unvermittelbaren“ mit Martin Rütter am Sonntag (18. August 2024) um 15.45 Uhr.