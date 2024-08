Martin Rütter zeigt „Die Unvermittelbaren“ – Hunde-Schicksal rührt Zuschauer zu Tränen

Darauf haben die Fans von Martin Rütter schon lange gewartet. Am Sonntagnachmittag (11. August) gibt es bei RTL das große Wiedersehen von „Die Unvermittelbaren“. Dort blicken der Hundeprofi und sein Team auf die einzelnen Schicksale der Hunde zurück und zeigen den Zuschauern, was aus den „Unvermittelbaren“ geworden ist. Schon in den ersten Minuten kommen manch einem die Tränen.

Martin Rütter: Was ist aus den Hunden geworden?

Das RTL-Format „Die Unvermittelbaren – Mit Martin Rütter“ zählt zu den erfolgreichsten Sendungen von und mit dem Hundeprofi. Dort werden die Geschichten von Hunden erzählt, die als schwer zu vermitteln gelten. Das kann die verschiedensten Gründe haben: von körperlichen Beeinträchtigungen über Verhaltensstörungen bis hin zu Krankheiten.

Doch wie bei menschlichen Beziehungen gibt es auch bei Hunden und Herrchen für jeden Topf einen Deckel. In der Sendung begleiten die RTL-Kameras die neuen Besitzer der „Unvermittelbaren“ vom ersten Treffen an. Beim großen Wiedersehen sehen die Zuschauer dann, wie sich die Vierbeiner entwickelt haben – für viele eine emotionale Angelegenheit.

RTL-Zuschauer lassen Emotionen freien Lauf

In der Wiedersehens-Folge trifft das RTL-Publikum beispielsweise erneut auf Labradorhündin Hanna, die sich auf dem Hof ihrer neuen Besitzerin prima entwickelt hat. Statt unruhig und bellend durch die Gegend zu hasten, ist Hanna heute die Ruhe selbst. Und auch Straßenhündin Flöckchen scheint in ihrem neuen zu Hause angekommen zu sein.

Doch es gibt auch traurige Nachrichten. Der einst schwer misshandelten Maddox ist nach 14 Monaten bei seiner neuen Besitzerin gestorben! Die RTL-Zuschauer teilen ihre Gefühle in den sozialen Netzwerken mit. „Dieses Format ist so ergreifend und emotional, ich heule jedes Mal“, schreibt eine Instagram-Nutzerin beispielsweise. „Habe ab Minute eins geweint. Die Folge war so toll“, schreibt eine andere.

Alle Folgen von „Die Unvermittelbaren -Mit Martin Rütter“ können in der Mediathek bei RTL+ gestreamt werden.