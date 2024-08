Martin Rütter auf 180 – „Wo ist der gesunde Menschenverstand nur hin?“

Dass Martin Rütter nicht auf den Mund gefallen ist und gerne mal auf den Tisch haut, dürften seine Fans mittlerweile wissen. Der Hundeprofi setzt sich vor allem in Sachen Tierschutz ein und wählt dabei auch gerne mal einen raueren Ton.

Nun geht es Martin Rütter ausnahmsweise mal nicht um das Wohl von Hunden, sondern um das anderer Tiere. Dieser Anblick macht den RTL-Star aus Duisburg fassungslos.

Martin Rütter platzt der Kragen

Auf seinem Instagram-Account teilt Martin Rütter gerne mal Beiträge, die eine Diskussion anstoßen sollen. So auch in einem Video, welches er auf Mallorca aufgenommen hat. In der Hauptstadt Palma macht der Hundeprofi nämlich eine unfassbare Entdeckung. Zunächst filmt der gebürtige Duisburger das rege Treiben der Stadt. Dann entdeckt er am Straßenrand allerdings eine Pferdekutsche, die seit Jahrzehnten als Touristenattraktion gelten.

Die Tiere ziehen die Kutschen mit den Touristen dann kilometerweit durch die Stadt – und das auch bei Temperaturen von 38 Grad. Für Martin Rütter ein absolutes Unding. „Wann hört das endlich auf?“, sagt er in dem Clip. Dazu schreibt er noch: „Das ist doch alles Wahnsinn. Wo ist der gesunde Menschenverstand nur hin?“ Seine Fans finden bei diesem Anblick ebenfalls deutliche Worte.

Martin Rütter: Fans finden deutliche Worte

Ein Blick in die Kommentare des Instagram-Beitrags macht deutlich: Zahlreiche Fans sind der gleichen Meinung wie der Hundeprofi.

„Unfassbar, dass es das immer noch gibt und Touristen immer noch so eine Scheiße mitmachen.“

„Danke Martin, dass du darauf aufmerksam machst. Es ist doch nicht mehr normal, was der Mensch den Tieren alles zumutet und abverlangt. So traurig und schlimm.“

„Wirklich schrecklich. Wie der Mensch seine Mitlebewesen ausnutzt, ohne Rücksicht auf Verluste.“

„Das gehört wirklich verboten! Solange aber immer noch Menschen für diese Tierquälerei bezahlen, wird es das immer geben.“

„Immer noch überall diese Ausbeutung der Tiere. Einfach furchtbar, da kommen einem die Tränen.“

Bleibt abzuwarten, ob der Hundeprofi dieses Thema in seiner neuen Sendung „Die schlausten Tiere der Welt mit Martin Rütter und Dirk Steffens“ thematisieren wird.