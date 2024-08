Martin Rütter wettert gegen Olympia-Disziplin – „Wie ignorant kann man sein?“

Wenn ihm etwas nicht passt, dann sagt er es auch: Martin Rütter ist nicht auf den Mund gefallen. Vor allem, wenn es um Tiere geht, kennt der Hundeprofi kein Pardon. Auf Instagram teilt er offen und ehrlich seine Meinung – auch wenn diese auf Gegenwind stoßen. So auch bei einem kontroversen Video, dass er mit seinen Instagram-Followern geteilt hat.

Martin Rütter kritisiert Olympia-Disziplin

Am Sonntagabend (4. August) teilt Martin Rütter ein kurzes Video, das für ordentlich Diskussion sorgt. Dort filmt der Hundeprofi eine Sequenz der Olympischen Spiele, die auf seinem Fernseher läuft. Zu sehen ist die Disziplin Dressurreiten, wovon der RTL-Star recht wenig hält.

„Selten so etwas Wundervolles gesehen, das Pferd muss wirklich dankbar sein, dass es so etwas machen darf. Ich finde, selten hat Tierliebe so ein Sinnbild gehabt wie dieser wundervolle Umgang mit Tieren“, schreibt er mit einem deutlich ironischen Unterton. Zu diesem Zeitpunkt dürfte er nicht ahnen können, was er mit diesem Statement lostreten wird.

Martin Rütter löst heftige Diskussionen aus

In den Kommentaren äußern sich viele Instagram-User kritisch zu der Meinung von Martin Rütter. „Bleib bei deinen Hunden. Wer keine Ahnung von Reiten hat, sollte nicht von Tierquälerei sprechen. Den Pferden im Dressurteam geht es richtig gut“, schreibt eine Nutzerin beispielsweise. Das lässt der 54-Jährige nicht so stehen.

Er wendet sich direkt an die Person und entgegnet: „Man spürt förmlich deren Glück Eisenstangen im Maul zu haben, mit Sporen getreten zu werden. Und auch so schön, wie sie so glücklich den Kopf senken. Wirklich pures Tierglück. Meine Güte, wie ignorant kann man sein, um seinem Vergnügen nachzugehen?“

Es gibt andererseits aber auch genug Fans, die auf der Seite von Martin Rütter sind. Eine Instagram-Nutzerin schreibt beispielsweise: „Tiere sind keine Sportgeräte. Wer Sport treibt, kann seine Entscheidungen selber fällen. Ein Tier kann es nicht.“