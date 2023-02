Martin Rütter: Knochenbruch! Hund verletzt Tierheimpflegerin bei RTL-Dreharbeiten schwer

Als gefragter Hundeprofi schafft es Martin Rütter längst nicht mehr, jeden Termin persönlich anzunehmen. Sein Team aus geschulten Hundetrainern greift ihm deshalb unter die Arme und erledigt Besuche für ihn in Tierheimen und bei Hundehaltern. Auch in der RTL-Show „Die Unvermittelbaren“ sind Rütters Kollegen regelmäßig zu sehen.

Als Martin Rütter jedoch einen Anruf aus dem Tierheim Düren (NRW) erhält, macht er sich sofort selbst auf den Weg. Die Lage ist ernst: Die verängstige Hündin Lotte bereitet den Pflegern vor Ort große Sorgen. Bei den Dreharbeiten zu „Die Unvermittelbaren“ kommt es schließlich zu einem schmerzhaften Unfall.

Martin Rütter besucht Tierheim in NRW: Hund kann ohne Pfleger nicht schlafen

Die Geschichte der Boerboel-Dame Lotte ist herzzerreißend. „Als sie ein Junghund war, ist ist ein Auto durch die Gartenmauer gerast. Auf der anderen Seite der Gartenmauer war gerade die Lotte draußen zum Pipi machen. Seitdem ist der Hund schwer traumatisiert, hat Nachtängste. Wir schlafen abwechselnd mit Lotte im Besprechungssaal mit einem Nachtlämpchen an“, schildert Tierheim-Mitarbeiterin Anne dem Hundeprofi Martin Rütter die Situation.

Auf dem Vorplatz des Büros will sich der 52-Jährige ein eigenes Bild von Lottes Zustand machen. Mit zunehmender Abenddämmerung wird der Hund nervöser, seine Muskulatur verspannt sich, er hechelt lauter und sucht Schutz bei den Mitarbeiterinnen. Als Lottes engste Bezugsperson, die Tierpflegerin Maria, dazustößt, entspannt sich die Hündin kurz. Nur wenige Sekunden später packt sie wieder die Angst.

Pflegerin bricht sich Finger bei „Die Unvermittelbaren – mit Martin Rütter“

Nachdem Martin Rütter Maria und Lotte zurück in den Büroraum schickt, wo der Boerboel-Hund 15 Minuten allein im Dunkeln verbringen soll, kommt es zu einem schmerzhaften Zwischenfall. Die Hündin kann es kaum erwarten, der Dunkelheit draußen zu entfliehen und zerrt beim Rückweg ins Haus so stark an der Leine, dass Maria einen Fingerbruch erleidet. „Als sie mich von der Bank gezogen hat und ich die Leine losgelassen habe, hat die sich um meinen Finger gewickelt“, erzählt sie.

„Lotte ist ja wirklich vertraut mit Maria und das ist auch schon ein eingespieltes Team. Aber in der Situation war Maria wirklich nicht mehr in der Lage, Lotte zu halten, hat für einen Moment nicht aufgepasst und sich ziemlich kräftig verletzt“, berichtet Martin Rütter den RTL-Zuschauern. Ihre Schmerzen lässt sich die Tierpflegerin allerdings nicht anmerken, erst später begibt sie sich aufgrund ihrer schweren Verletzung ins Krankenhaus. Für Maria ist nur wichtig, dass Lotte endlich geholfen werden kann.

Weitere News:

„Die Unvermittelbaren – mit Martin Rütter“ siehst du sonntags ab 16.45 Uhr bei RTL oder jederzeit online in der Mediathek von RTL+.