Markus Lanz: Linke-Politiker schießt gegen IHN – ZDF-Moderator grätscht dazwischen: „Altersrassistisch“

Am Donnerstagabend (14. Dezember) waren wieder der Ukraine-Krieg und die Rolle der EU ein großes Thema bei Markus Lanz. Auch in der deutschen Politik sind die Lager gespalten. Linke-Urgestein Gregor Gysi forderte erst kürzlich einen Waffenstillstand.

Studio-Gast und Linke-Politiker Dietmar Bartsch machte sich bei Markus Lanz ebenfalls für einen Waffenlieferungsstopp stark. Als der ZDF-Moderator ihn mit einer Aussage eines ehemaligen deutschen Politikers konfrontierte, lederte er heftig los.

Markus Lanz: Ukraine-Krieg spaltet Diskussions-Runde

Die Debatte um den Ukraine-Krieg erhitzte die Gemüter in der Runde. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen verwies auf den weitverbreiteten Standpunkt in den USA: „Es gibt tatsächlich eine Mehrheit in der Bevölkerung, die nicht für eine kontinuierliche Weiterverlängerung der Ukraine-Hilfe ist.“

Journalistin Anna Lehmann zeigte sich entsetzt bezüglich dieser Aussage: „Dann kann man auch gleich sagen: ‚Nimm dir, was du brauchst, Putin! Wir bauen hier schon mal ab‘.“ Doch auch Linken-Politiker Dietmar Bartsch plädierte für einen Rückgang der Waffenlieferungen. „Zu glauben, dass mit mehr Waffenlieferungen und schnelleren und härteren Waffen (…) dieser Krieg zu gewinnen wäre, das ist ein Irrglaube.“

Linken-Politiker wettert gegen Joschka Fischer

Im Zuge dessen konfrontierte ZDF-Moderator Markus Lanz seinen Studio-Gast mit einer Aussage eines ehemaligen Politikers. Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne) forderte vor wenigen Tagen: „Die EU braucht eine eigene atomare Abschreckung“. Bartsch zeigte sich schockiert und äußerte deutlich, was er davon hielt: „Null Sympathie! Ich weiß nicht, also Joschka Fischer muss auch jetzt in ein falsches Alter gekommen sein.“ Lanz reagierte amüsiert: „Das ist altersrassistisch, was Sie jetzt sagen!“

Bartsch beharrte jedoch auf seine Meinung und ergänzte: „Ich finde das nicht in Ordnung! Eigentlich muss das Ziel sein, dass Atomwaffen generell weg sind.“ Atomwaffen könnten keine Lösung sein, stattdessen plädiere er weiter für Friedensgespräche. Als Markus Lanz jedoch am Abend mehrfach nach einem konkreten Vorschlag fragte, konnte der Linke-Politiker keine Antwort geben. Trauriger Fakt sei, dass „niemand die Lösung hat“.