Bares für Rares: ZDF-Show fällt aus – doch Fans erhalten einmalige Chance

Wer am Donnerstag (14. Dezember) und Freitag (15. Dezember) wie gewohnt um 15 Uhr das ZDF einschaltet, der wird vermutlich enttäuscht sein. „Bares für Rares“ fällt an diesen beiden Tagen aus, die Kult-Show muss für Wintersport weichen.

Allerdings erhalten die Fans von „Bares für Rares“ in diesen Tagen eine andere einmalige Gelegenheit. Am Sonntag (17. Dezember) gibt’s die Start der ZDF-Trödelshow hautnah zu sehen – und eine kostenlose Schätzung gibt’s obendrauf.

Bares für Rares muss für Wintersport weichen

Biathlon, Ski alpin, Skispringen – seit einigen Wochen ist der Wintersport zurück. Das bedeutet für Fans von „Bares für Rares“ aber auch jedes Jahr, dass einige Sendungen ausfallen müssen. So ist es auch am Donnerstag und Freitag. Statt der Kult-Trödelshow laufen Biathlon und Ski alpin.

Wer allerdings nicht komplett auf „Bares für Rares“ und seine kultigen Händler verzichten will, der bekommt an diesem Sonntag eine einmalige Gelegenheit. Bei „Waldi’s Eifel Antik“, dem Laden von ZDF-Star Walter Lehnertz, gibt’s gleich mehrere Händler live zu sehen.

Bares für Rares-Händler laden ein

„Es ist Schätztag in Krekel und wir kaufen natürlich auch an, wenn das was für uns ist“, verkündet „80 Euro Waldi“ selbst bei Instagram und sagt: „Ihr könnt mitbringen, was ihr wollt. Wir gucken drüber.“ Aber Waldi ist am Sonntag nicht alleine, er hat seine Kollegen eingeladen.

Einer macht gleich mit Werbung: Wolfgang Pauritsch. „Ich habe viele Schmuckstücke dabei, ich habe gerade einen Juwelier-Laden aufgelöst. Habe 200 Ringe dabei“, verrät er. Neben Pauritsch kommt laut Waldis Website mit Julian Schmitz-Avila auch noch ein weiterer Kollege. Außerdem dabei ist Ricardo Weinrich, ein befreundeter Händler.

Ab 11 Uhr geht’s am Sonntag los in Krekel bei „Waldi’s Eifel Antik“, Glühwein und Herzhaftes vom Grill soll es auch geben.