Putin erklärt: Das sind meine 3 Forderungen für einen Friedensvertrag

Es ist ein Polit-Schauspiel mit Tradition: Wladimir Putin gibt seine Jahresabschluss-Pressekonferenz in Moskau. Im vergangenen Jahr fiel diese jedoch aus. Am Donnerstag wurde besonders auf seine Äußerungen zum Ukraine-Krieg geachtet.

Tatsächlich nannte der Kreml-Herrscher drei konkrete Bedingungen, die erfüllt sein müssten, damit es einen Friedensvertrag mit der Ukraine geben kann. Ansonsten will er weiterkämpfen – und sieht sicht dafür gut gewappnet.

Ukraine-Krieg: Das sind Putins drei Friedensbedingungen

Putin erklärte in der Pressekonferenz: „Es wird Frieden geben, wenn wir unsere Ziele erreicht haben.“ Diese drei Ziele oder Voraussetzungen für einen Friedensschluss machte er dann.

Forderung 1: Ukraine muss einen neutralen Status bekommen

Putin will nicht zulassen, dass die Ukraine EU- oder NATO-Mitglied wird. Das Land solle als Puffer zwischen dem Westen und Russland dienen – und damit nicht selbst bestimmen können, wohin es sich entwickelt.

Forderung 2: Entmilitarisierung des Landes

Die Ukraine soll ihre militärische Verteidigungsfähigkeit aufgeben. In der Propaganda des Kreml damit also keine Gefahr mehr für Russland darstellen, in Wirklichkeit aber schutzlos werden gegenüber dem großen Nachbarn.

Forderung 3: „Entnazifizierung“ der Ukraine

Erneut behauptete Putin auf der Pressekonferenz, dass die Ukraine entnazifiert werden müsste. Als Beispiel nennt er die Verehrung des umstrittenen Ultra-Nationalisten Stephan Bandera (gestorben 1959) in weiten Teilen der ukrainischen Bevölkerung.

Eine wehrlose Ukraine als Kriegsziel

Grundsätzlich hat sich an den Positionen Putin damit nichts verändert. Er will die Ukraine wehrlos und gefügig machen – und ist überzeugt, dazu militärisch in der Lage zu sein.

Auf der Pressekonferenz erklärte er, dass im vergangenen Jahr 300.000 Soldaten eingezogen wurden. Täglich kämen 1.500 Freiwillige neu dazu. Bereits zuvor posaunte Putin, dass die Kriegswirtschaft der Rüstungsindustrie in Russland an Fahrt aufnehme.