Markus Lanz: Vermutung bestätigt – jetzt herrscht beim ZDF Gewissheit

Das ZDF hat allen Grund zur Freude. Denn: Ohne eigene EM-Übertragung hat der öffentliche Sender am Mittwochabend (10 Juli) hohe Quoten erzielt und bewiesen, dass Fußball nicht alles ist. Dabei setzte vor allem „Markus Lanz“ am späten Abend einen Einschaltimpuls und war bei Jung und Alt gefragt. Tagsüber lief es für das ZDF ohnehin rund.

Markus Lanz hat Grund zu feiern

Der „Taunuskrimi“ erreichte beim Gesamtpublikum leut „DWDL“ zweistellige Marktanteile, und auch die Quoten, die das ZDF am späten Abend erzielte, sind beachtlich. „Markus Lanz“ hielt ab 23:45 Uhr durchschnittlich 1,30 Millionen Menschen vor dem Fernseher, mit einem Gesamt-Marktanteil von 15,7 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung erfolgreich mit 12,7 Prozent Marktanteil.

Parallel dazu feierte das „Kneipenquiz“ im Ersten ebenfalls Erfolg beim jungen Publikum mit einem Marktanteil von 23,0 Prozent und 1,63 Millionen Zuschauern. Die Tagesmarktanteile zeigen, dass das ZDF auch ohne EM-Übertragung gut über die Runden kam. Mit 14,6 Prozent war der Sender beim Gesamtpublikum der stärkste Verfolger, was auf eine starke Daytime zurückzuführen ist. „Rosenheim-Cops“ und „Bares für Rares“ punkteten mit hohen Zuschauerzahlen und Marktanteilen.

„Bares für Rares“ zeigte auch bei den 14- bis 49-Jährigen eine starke Leistung mit 13,9 Prozent, gefolgt von „Rosenheim-Cops“ mit 11,4 Prozent. „Hallo Deutschland“ erzielte 9,9 Prozent bei den Jüngeren und „SOKO Wismar“ steigerte sich auf 21,9 Prozent Marktanteil. Die „heute“-Nachrichten wurden von 3,29 Millionen Zuschauern gesehen, was den Erfolg des ZDF unterstreicht. Der Sender hat allen Grund zu feiern: Markus Lanz und Co. ziehen die Massen an!

Markus Lanz empfängt seine Gäste und Zuschauer immer dienstags, mittwochs und donnerstags ab 23.15 Uhr im ZDF. Die Sendung ist anschließend auch in der Mediathek abrufbar.