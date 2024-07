Markus Lanz: Nach Schock-Geständnis – ZDF-Moderator verliert die Fassung

Am Mittwochabend (10. Juli) lädt Markus Lanz in seiner gleichnamigen Sendung wieder zur Diskussion ein. Seine Gäste dieser Ausgabe: FDP-Fraktionschef Christian Dürr, ZDF-Korrespondent Thomas Walde, Journalistin Eva Quadbeck und CDU-Politiker Lars Bökenkröger.

In der knapp einstündigen Sendung wird unter anderem die tödliche Prügelattacke auf einen 20-Jährigen aus Bad Oeynhausen thematisiert. Daraus entwickelt sich schnell die Frage, ob Deutschland ein Problem mit Jugendgewalt hat. Die Aussagen eines Gastes machen den ZDF-Moderator dabei fassungslos.

Markus Lanz lädt Bürgermeister von Bad Oeynhausen ein

Dieser Vorfall schockierte das gesamte Land. Am 22. Juni kam ein 20-Jähriger in Bad Oeynhausen bei einer tödlichen Prügelattacke ums Leben. Der Tatverdächtige ist dabei gerade einmal 18 Jahre alt. Momentan sitzt er wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Im Studio von Markus Lanz teilt der Bürgermeister von Bad Oeynhausen, Lars Bökenkröger, deutliche Worte mit der Gesprächsrunde: „Es waren hochemotionale zweieinhalb Wochen jetzt, weil diese Tat, die hat viele Menschen schockiert, fassungslos gemacht.“ Mindestens genauso fassungslos ist der Moderator kurz darauf, als Lars Bökenkröger eine knallharte Aussage trifft.

„Das kann’s einfach nicht sein“

Der Bürgermeister von Bad Oeynhausen erklärt, dass es in seiner Stadt seit Längerem brodelt. Auffällig sei, dass immer mehr Jugendliche straffällig werden. Besonders problematisch sei dabei der Fakt, dass sich das Ordnungsamt stellenweise nicht mehr trauen würden, einzugreifen. „Warum? Weil die Autorität nicht mehr akzeptiert wird?“, hakte Lanz sofort nach.

„Die werden dort nicht mehr von diesen Jugendlichen ernst genommen. Und das kann’s einfach nicht sein. Und da sind wir wirklich als Kommune mit einer Sache konfrontiert, wo wir sagen: ‚Wie werden wir dieser Situation Herr mittlerweile?'“, entgegnet der Bürgermeister. Markus Lanz bekommt seinen Mund bei diesen Aussagen kaum noch zu.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.