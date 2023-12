Markus Lanz: Bundesbauministerin spricht über Wohnungsmangel – „Nicht mein Problem“

Am Mittwochabend (20. Dezember) ging es bei Markus Lanz wieder ordentlich zur Sache. Thema der Sendung: Wohnungsmangel. Immer mehr Menschen haben Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Was will die Politik dagegen unternehmen?

Zu dem Thema hatte sich Markus Lanz in seine Show einige Gäste geladen. Unter anderem mit dabei war Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD). „Wie geht es Ihnen als Bundesbauministerin gerade jetzt so an Weihnachten, wenn es so viele Menschen gibt, die in 2024 kein bezahlbares Dach über den Kopf haben?“, wollte Lanz von der Politikerin direkt zu Beginn wissen.

+++Markus Lanz wird in ZDF-Show emotional – „Mir tut das in der Seele weh“+++

Markus Lanz kann Antwort der Politikerin nicht stehen lassen – und hakt nach

„Das ist etwas, was für mich nicht schön ist, Sie haben es ja gesagt, dass ausgerechnet mit der aus meiner Sicht ganz wichtigen Neugründung des Bauministeriums zeitgleich eine große Krise am Bau kam. Aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass das nicht mein Problem ist, sondern das Problem von vielen, denen es wirklich schwer fällt, eine neue bezahlbare Wohnung zu finden“, entgegnete Geywitz dem Moderator.

+++Markus Lanz: Linke-Politiker schießt gegen IHN – ZDF-Moderator grätscht dazwischen: „Altersrassistisch“+++

Doch diese Antwort wollte Lanz so nicht stehen lassen. Immerhin sei es doch ihr Problem aus politischer Sicht. „Sie können das ändern oder Sie müssen das ändern “, betonte der 54-Jährige. „Das ist mein täglicher Job und das Problem ist leider nicht erst aufgetaucht vor kurzem, sondern das ist das Resultat einer fehlenden Prioritätensetzung.“

Hat die Politik gepennt?

Man habe sich vor 20 Jahren ziemlich getäuscht bei der Frage: Wie viele Deutsche werden wir wohl bald mal sein? „Man hat gesagt, Deutschland ist fertig gebaut. Wir brauchen gar keinen neuen Wohnraum und man hat zum Beispiel dann das Bauministerium aufgelöst“, so die Politikerin. Über zwei Jahrzehnte habe niemand darauf einen Fokus gesetzt.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Nun muss in Deutschland mit den bitteren Konsequenzen gelebt werden. Die ganze Folge der Talkshows kannst du dir in der ZDF-Mediathek ansehen.