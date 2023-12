Markus Lanz wird in ZDF-Show emotional – „Mir tut das in der Seele weh“

Am Dienstagabend (19. Dezember) begrüßt Markus Lanz wieder zahlreiche Gäste in seiner gleichnamigen Sendung. Das Thema an diesem Abend: Wie steht es um die Zukunft der deutschen Gesellschaft? Gibt es hierzulande noch Hoffnung für die Menschen oder sorgen Ereignisse wie der Klimawandel und die Kriege in der Ukraine und in Nahost für zu viel Verunsicherung?

Diesen Fragen geht ZDF-Moderator Markus Lanz mit diesen Gästen auf den Grund: „Fridays for Future“-Sprecherin Carla Reemtsma, Zukunftsforscherin Florence Gaub, IT-Experte Linus Neumann, sowie Software-Unternehmer Rafael Laguna de la Vera. Einer der Anwesenden sorgte dabei für einen emotionalen Moment bei dem sonst so abgeklärten Moderator.

Markus Lanz diskutiert mit „Fridays for Future“-Sprecherin

In Angelegenheiten zum Thema Klimawandel dürfte sie die Expertin in dieser Diskussionsrunde sein: „Fridays for Future“-Sprecherin Carla Reemtsma. Die 25-jährige Berlinerin wird an diesem Abend an einigen Stellen ziemlich deutlich, wenn es um die aktuelle gesellschaftliche Situation geht.

„Es gibt viele Herausforderungen, auf die wir gerade noch nicht so richtig die gesellschaftlichen und politischen Antworten haben“, behauptet sie. Weiter heißt es: „Der Fortschritt alleine wird (…) die Klimakrise nicht lösen. Das ist eine riesige gesellschaftliche Herausforderung.“ Doch den Glauben an bessere Zeiten habe sie noch nicht aufgegeben, stellt sie klar: „Es gibt ja noch Grund zur Hoffnung, weil wir können Dinge tun.“ Eine Aussage, die den Moderator stutzig macht.

Markus Lanz: „Mir tut das in der Seele weh“

Mit Blick Richtung Klimaaktivistin Carla Reemtsma sagt Markus Lanz: „Wie Sie das sagen … ‚Es gibt ja noch Grund zur Hoffnung‘. Mir tut das in der Seele weh, weil ich immer denke: Mann, ihr seid junge Leute. Und wenn ihr nicht an die Zukunft glaubt – ich habe keine Zeit mehr, daran zu glauben. Bei mir ist durch!“ Eine Ansage, die noch lange nachhallt.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.