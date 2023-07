Markus Lanz stößt wichtige Diskussion an – plötzlich geht es um Fußball

An drei Tagen in der Woche lädt Moderator Markus Lanz in seiner gleichnamigen ZDF-Show zur politischen Diskussion ein. Mit den geladenen Gästen bespricht er aktuelle Themen, welche die Gesellschaft bewegen. Dabei kommt es auch regelmäßig zu hitzigen Debatten und Diskussionen zwischen den Beteiligten.

Die Gäste im ZDF-Studio am Mittwochabend: Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann, Journalist Robin Alexander sowie Militärexpertin Claudia Major. Nachdem Markus Lanz sie begrüßt, geht es auch direkt in die Diskussion. Das heutige Thema: Das Aus von Mario Czaja als CDU-Generalsekretär. Doch schnell kommen die Gesprächspartner auf andere Gedanken.

Markus Lanz spricht Entlassung des Generalsekretärs an

In den letzten Tagen wurde es unruhig in der CDU. Parteichef Friedrich Merz tauscht nach gut eineinhalb Jahren Mario Czaja gegen Carsten Linnemann in der Position des Generalsekretärs aus. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann war bei den Geschehnissen mit dabei und berichtet nun, wie die Dinge aus seiner Sicht gelaufen sind.

Der Politiker habe per Eilmeldung von dem Wechsel erfahren, wie er selbst erzählt. Er habe Mitleid mit Mario Czaja und bedauert die Situation. Trotzdem ist er guter Dinge: „Ich mag den Carsten Linnemann sehr und ich halte auch eine Menge von ihm und ich glaube, er wird das nicht schlecht machen.“

Plötzlich geht es um Fußball

Die personelle Änderung ist eine wichtige Angelegenheit für den ZDF-Moderator. Der CDU-Abgeordnete hingegen schweift schnell vom Wesentlichen ab und startet prompt einen Fußball-Talk in der Runde. „Ich glaube, das Ganze ist eher so, wie als man Tuchel geholt und Nagelsmann rausgeschmissen hat, weil man dann stärker gewinnt“, sagt er prompt.

„Ja gut, das war aber auch nicht wirklich eine coole Aktion. Tuchel und Nagelsmann, meine ich“, antwortet Markus Lanz lachend. „Es war nicht so erfolgreich, wie die Bayern sich das vorgestellt haben. Das wussten sie zu dem Zeitpunkt nicht“, so Heilmann. Nach diesem Ausflug in die Welt des Fußballs kommen die beiden dann aber wieder schnell auf die politischen Aspekte zurück.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.