Weniger Aufregung, mehr analytische Diskussion – unter dieses Motto konnte man am Dienstagabend wohl die neueste Ausgabe der ZDF-Talkshow von Markus Lanz stellen. Hatte es in den vergangenen Wochen immer mal wieder auch Kontroversen in der Abendsendung gegeben – man denke an das Gespräch mit AfD-Politiker Steffen Kotré – versammelte der 54-Jährige am Dienstag (11. Juli) eher Damen und Herren um sich, die nicht für Geschrei oder Populismus standen.

So waren neben der grünen Umweltministerin Steffi Lemke auch Journalist Michael Bröcker, Militärexperte Sönke Neitzel und Bürgerrechtlerin Irina Scherbakowa bei Markus Lanz zu Gast. Und besonders Bröcker sorgte mit dem ein oder anderen Spruch für heitere Stimmung in der Runde.

Lacher bei Lanz – wegen Markus Söder

So ging es zu Beginn der Sendung wieder einmal um die CDU und die CSU. Und natürlich auch die Frage, wer denn bei der kommenden Wahl als Kanzlerkandidat aufgestellt werden solle. Friedrich Merz ist da sicher einer der Topkandidaten, auch wenn er „vielleicht nicht die ideale Führungsfigur ist, die er von sich selbst glaubt, die er ist“, wie Bröcker es so nett formulierte.

Ein anderer Name, den Lanz in den Ring warf, war aber Markus Söder. „Er hat hier in der Sendung fast geschworen, dass er definitiv nicht als Kanzlerkandidat zur Verfügung steht“, begann der Moderator seinen Satz und erntete direkt Gelächter von seinen Gästen.

Söder doch als Kanzlerkandidat?

Es schien also niemand so wirklich daran zu glauben, dass Söder seinen Hut nicht in geeigneter Situation wieder in den Ring werfen würde. „Es hängt alles vom Ergebnis ab“, so Bröcker. „Aber warum vom Ergebnis, er hat es versprochen“, warf der Moderator ein.

„Haben Sie ihm geglaubt?“, fragte der Journalist daraufhin provokant. „Immer“, entgegnete Lanz. Und da musste die Runde schon wieder laut lachen. Gute Stimmung dank Markus Söder – auch nicht alltäglich. Zuletzt scherzte Markus Lanz über den „Satan mit der Wärmepumpe“. Wen er damit meinte, liest du hier.