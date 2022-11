Markus Lanz hält Klimaaktivistin Standpauke – „Ich nerve Sie gerade?!“

Am Mittwochabend (09. November) lädt Markus Lanz im ZDF wieder mal zur Diskussionsrunde ein. Neben Gästen, wie die Journalisten Elmar Theveßen und Eva Quadbeck ist auch Politiker Jürgen Trittin mit dabei. Für ordentlich Ärger beim Moderator sorgt allerdings Klimaaktivistin Carla Rochel.

Denn die wird von Moderator Markus Lanz ordentlich in die Mangel genommen. Die 20-Jährige ist Teil der Umweltschutzorganisation „Letzte Generation“ und stellt in der Sendungen einige Forderungen für den Klimaschutz. Doch damit trifft sie bei Markus Lanz offensichtlich auf nicht sonderlich viel Verständnis.

Markus Lanz platzt der Kragen

Der 53-Jährige kann sich schlussendlich nicht mehr halten. Er sieht das Verhalten von Carla Rochel als höchstproblematisch an. Das begründet er wie folgt: „Sie sitzen jetzt hier, eine eloquente, junge Frau. Und sagen zum wiederholten Mal, was da alles droht und malen sozusagen die Apokalypse an die Wand. Und ich frage mich die ganze Zeit: Was ist das für ein Menschenbild? Sie müssten optimistisch sein und Vertrauen haben in die Fähigkeiten zur Anpassung“.

Eine Zeit lang hört die Klimaaktivistin aufmerksam zu doch irgendwann muss sie bei den Ausführungen von Markus Lanz schnauben. Das entgeht dem Moderator selbstverständlich nicht: „Ich nerve Sie gerade?!“. Darauf antwortet die 20-Jährige sofort mit: „Ja“. Weiter erklärt sie: „Wir können uns nicht in an ein so schnell veränderndes Klima anpassen“.

Markus Lanz: Forderungen machen ihn rasend

Letztendlich fragt Markus Lanz die junge Frau, was sie denn dann fordern würden, um den Klimawandel entgegenzuwirken. Carla Rochel erklärt: „Wir wollen von der Bundesregierung ein Zeichen, dass sie verstanden hat, was die Klimakatastrophe bedeutet. Konkret wollen wir erste Schritte: Ein 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit auf den deutschen Autobahnen“.

Bei Markus Lanz stoßen diese beiden Forderungen auf Unverständnis: „Und dafür kleben sie sich fest?“. Gemeint damit ist die aktuelle Welle der Klimaaktivisten, die sich beispielsweise an berühmte Gemälde festkleben, um so einen Zeichen für den Umweltschutz zu setzen. Weiter heißt es von dem Moderator: „9-Euro-Ticket und Tempolimit? Sie erpressen das Land. Das ist Ihnen klar?“.

Carla Rochel lässt sich aber nicht beirren und steht trotz Gegenwind für ihre Überzeugungen ein. So schreibt ein Twitter-User beispielsweise: „Sie ist sehr gut. Respekt, wie sie in der Diskussion so ruhig bleiben kann und so gut argumentiert“.

Die gesamte Sendung kann in der ZDF-Mediathek nachgeschaut werden.