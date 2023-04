Markus Lanz (ZDF): Nach all den Jahren – jetzt ist es passiert

Zugegeben, ein wenig überraschend kam dieses Thema bei Markus Lanz schon. Wurde in den vergangenen Monaten und Jahren zumeist über Corona, Kriminalfälle und Klimapolitik im ZDF diskutiert, ging es in der Sendung von Mittwoch (19. April) ausnahmsweise einmal um ein anderes Thema.

„Über eine neue Supermacht wollen wir heute sprechen zu nächtlicher Stunde. (…) Es passierte am vergangenen Freitag. Da kam eine Meldung, die die meisten von uns vermutlich gar nicht so richtig beachtet haben. Eine kleine Meldung. Ich bin mir aber ganz, ganz sicher, dass sie diesen beiden hier nicht entgangen ist “, leitete Markus Lanz seinen Talk über Indien ein, bei dem ausnahmsweise mal nur zwei Personen geladen waren. Zum einen war da Britta Petersen.

Markus Lanz spricht über Indien

Lange Jahre war sie die Neu-Delhi-Korrespondentin der „Financial Times“, gilt als absolute Südasien-Expertin. Zum anderen war da Moderator Ranga Yogeshwar. Der Sohn eines indischen Ingenieurs verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Indien, referierte bei Lanz über die Kultur, die geopolitische und wirtschaftliche Bedeutung des asiatischen Landes.

Überraschend, wie Markus Lanz anfangs anmerkte: „Ich bin so gespannt auf seinen Blick auf Indien. Obwohl er schon häufiger unser Gast war, haben wir hier noch nie gemeinsam über Indien gesprochen, obwohl er dort aufgewachsen ist. Und obwohl er mal in einem Interview gesagt hat: ‚Im deutschen Fernsehen war ich lange Zeit von Beruf immer der Inder.‘ Also reden wir endlich mal über Indien und über diesen unfassbaren Sprung nach vorne.“

So konnte Indien am vergangenen Freitag eine Schallmauer durchbrechen, mehr als 1,4 Milliarden Menschen sollen in dem Land leben. Eine schier unfassbare Zahl, die Indien zum bevölkerungsmäßig größten Land der Erde machte. Auch, weil mittlerweile Weltkonzerne wie Apple das Land für sich entdeckt haben.

Ranga Yogeshwar bei Markus Lanz

Ein wenig wurde dann aber doch noch über die Kultur gesprochen. „Die indische Kultur ist anders. Sie ist, glaube ich, sehr kreativ, sie ist sehr theoretisch. Indien hat großartige Mathematiker, tolle IT-Leute, Programmierer. Aber die Fertigung in Indien ist immer so ein bisschen kritisch“, erklärte Ranga Yogeshwar.

„Du sagtest gerade kreativ. War das die Übersetzung für chaotisch?“, harkte Lanz direkt nach. „Das würde man je nach Kultur vielleicht so nennen“, grinste Ranga Yogeshwar zurück, um es dann genauer zu erklären.

„Wenn einhundert Deutsche zusammenkommen und jeder hat sozusagen Leistung 1. Dann ist es bei den Deutschen so, dass es sich summiert und mehr als 100 ist. Die können das. Bei den Chinesen ist es vielleicht 200. Bei den Indern ist es dann vielleicht nur 10, weil die sich gegenseitig die Show stehlen“, so der Moderator. Man merkt, es war keine schlechte Idee, Ranga Yogeshwar zu diesem Thema einzuladen. Unterhaltsam war es auf jeden Fall.

