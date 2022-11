Markus Lanz lacht über Klimaaktivistin: „DAFÜR kleben Sie sich fest?“

Viel wurde in den vergangenen Wochen über die sogenannten Klimakleber, die Aktivisten-Gruppierung „Letzte Generation“ gesprochen. Besonders nach dem Tod einer Fahrradfahrerin in Berlin kochten die Diskussionen hoch. Sogar Vergleiche mit der Terrorgruppe RAF wurden gezogen. Während viel über die Klimakleber gesprochen wurde, wurde relativ wenig mit ihnen geredet. Umso bemerkenswerter, dass ZDF-Talkmaster Markus Lanz einer von ihnen am Mittwochabend eine Bühne gab.

Carla Rochel gehört zur „Letzten Generation“. Die 20-Jährige ist eine von den Menschen, die in den vergangenen Wochen immer wieder ihre Hände auf den Asphalt klebten und so Tausende Autofahrer Zeit und auch Nerven kostete. Sogar ins Gefängnis ging die Studentin bereits für ihre Überzeugung. Doch was genau will sie eigentlich. Das wollte Markus Lanz von der gebürtigen Dresdnerin wissen.

Markus Lanz hat eine Klimaaktivistin zu Gast

„Was fordern Sie? Was ist das, was sie wollen“, fragte er die 20-Jährige. Ihre Antwort schien Lanz zu überraschen. „Wir wollen von der Bundesregierung ein Zeichen, dass sie verstanden hat, was diese Klimakatastrophe bedeutet“, so Rochel. Zu wenig für Lanz.

„Okay, aber konkret“, funkte der Moderator dazwischen. Aber Rochel blieb cool. „Konkret? Erste Schritte, erste Sicherheitsmaßnahmen. Ein 9-Euro-Ticket. Das fortzuführen. Wir hatten das im Sommer schon, das ist wirklich eine Farce, dass das im Sommer nicht fortgeführt wurde. Und ein Tempolimit auf den deutschen Autobahnen“, so die Aktivistin.

„Was noch?“, fragte Lanz dann. Das würde erst mal reichen, entgegnete Rochel. Das konnte der Moderator kaum glauben. „Jetzt ernsthaft? Dafür kleben Sie sich fest?“, fragte Lanz spöttisch nach.

Markus Lanz lacht über die Aussagen von Carla Rochel. Foto: Screenshot ZDF

Ja, so die „Letzte Generation“-Aktivistin. Natürlich wisse sie, dass es damit nicht getan sei, aber ein 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit von 100 auf den Autobahnen würde dafür sorgen, dass die Klimakleber erst einmal von den Straßen verschwinden.

Mehr Nachrichten:

„Sie erpressen das Land“, motzte Lanz die 20-Jährige an. Nein, Erpressung sei das nicht, entgegnete Rochel. „Bei Erpressung geht es auch um Gewalt. Wenn man sich die juristische Definition davon anschaut, ist es mit einem Übel oder mit Gewalt“, so die Studentin. Und Markus Lanz: Der lachte über die Worte der jungen Frau. Ernst nahm er seine Gästin wohl eher nicht.