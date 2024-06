Markus Lanz: Fußball löst bei AfD hitzige Debatte aus – „Furchtbare Multikulti-Truppe“

Seit Jahren prägt Markus Lanz mit seiner gleichnamigen Talkshow die Medienlandschaft Deutschlands. Der Moderator ist bekannt für seine Fähigkeit, seine Gäste in tiefgehende Gespräche zu verwickeln und dabei auch kontroverse Themen nicht zu scheuen. Debattiert wurde in der aktuellen Ausgabe vor allem die politische Haltung zu EM 2024.

Markus Lanz: AfD schießt gegen Spielerkader

Die Talkshow von Markus Lanz bietet eine Plattform für aktuelle Diskussionen mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Ausgestrahlt wird sie in der Regel ab 23.25 Uhr – EM-bedingt zeigte das ZDF die Sendung am Dienstagabend (25. Juni) erst zu späterer Stunde ab 23.45 Uhr. Doch das Fußballereignis beeinflusste nicht nur die Sendezeit, sondern bestimmte auch den Inhalt der Ausgabe.

Mit an Board waren neben Profis aus der Sportbranche CDU-Politikerin Serap Güler und Journalist Hajo Schumacher. Thema ist bei den beiden vor allem die hämische Kritik aus der Rechtsaußenpartei an der Zusammenstellung des deutschen Spielerkaders.

Lanz zitierte dazu den umstrittenen AfD-Europapolitiker Maximilian Krah, der eine klare Haltung zum deutschen EM-Team besitzt: „Was da spielt, ist eine politische korrekte Söldnertruppe.“ Genug Stoff, zu dem Güler und Schumacher ihre Meinung äußern.

CDU-Politikerin bei Markus Lanz – AfD betet für EM-Aus

Güler bezieht zur EM 2024 Stellung: „Natürlich wünsche ich mir den Titel für unsere Jungs“, so die CDU-Politikerin bei Lanz. Mit Blick auf die gesellschaftspolitische Dimension des Fußballs kritisierte sie die AfD und ist sich einer Sache sicher.

„Ich würde fast die Wette eingehen, dass die selbsternannten Patrioten, AfD, fast täglich beten, damit die Nationalmannschaft rausfliegt, damit sie sagen können: ‚Seht ihr, wir haben es doch gesagt, das sind keine echten Deutschen. Deshalb sind wir rausgeflogen.'“

Auch Schumacher schloss sich der Kritik an der Rechtsaußenpartei an. „Wenn die Rechten finden, dass das eine ganz furchtbare, woke Multikulti-Truppe ist, dann kann ich nur sagen: Jeder Sieg zählt. Das ist das moderne Deutschland. Das ist ein neues Deutschland“, verteidigt der Journalist den deutschen Spielerkader.

Der Fußball wird immer wieder von politischen Debatten durchdrungen, so auch während der letzten WM, die in Katar ausgetragen wurde. Auch die jetzige Heim-EM sei „ganz schön politisch“, so Schumacher. Er stellte bei Markus Lanz allerdings klar: Das Entscheidende sei die Frage „Wer kann was?“, der Rest sei „völlig egal.“