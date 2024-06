Markus Lanz wird Opfer von Betrügern – „Ungemein frustrierend“

Die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen (KI) schreitet immer weiter voran und langsam werden auch die Gefahren, die von den Computerprogrammen ausgehen, sichtbar. Nun wurde bekannt, dass auch Talkshow-Master Markus Lanz und TV-Arzt Eckart von Hirschhausen Opfer von KI-Betrügern wurden.

Ein Video, in dem die beiden Fernsehpersönlichkeiten ein neues Abnehmmittel in den Himmel loben, machte nun im Netz die Runde. Die angeblichen Hauptakteure: Markus Lanz und Eckart von Hirschhausen. Der TV-Arzt macht nun in einem Interview seinem Ärger Luft.

Markus Lanz so unkritisch wie noch nie zuvor

Auf den ersten Blick wirkt die Szene in dem Video so, als ob der TV-Arzt zu Gast in Markus Lanz ZDF-Studio wäre und mit dem Talkshow-Master über ein neues Produkt zum Abnehmen spricht. Sowohl das Aussehen als auch die Stimmen der beiden Männer wirken authentisch. „Jeder kann abnehmen, ohne das Haus zu verlassen. Diäten und Fitnessstudios gehören der Vergangenheit an“ behauptet der angebliche Eckart von Hirschhausen, Lanz stimmt so unkritisch wie nur selten zu.

Anderthalb Minuten dauert die aufgenommene Unterhaltung zwischen Hirschhausen und Lanz an. Über einen Link gelangen die Zuschauer zu dem hier beworbenen Produkt namens „GlucoSlim“. Sowohl Markus Lanz als auch sein Gast scheinen von dem neuen Wundermittel überzeugt zu sein. Erst auf den zweiten Blick wird klar: Das virale Video der beiden Fernsehstars ist ein Fake, es wurde mit Hilfe einer KI erstellt.

Eckart von Hirschhausen setzt sich zur Wehr

Schockierend: Auch Fernsehstar Uschi Glas ist dem KI-Schummel vor kurzem zum Opfer gefallen. Mithilfe ihrer Stimme wurde Werbung für ein Wunderheilmittel gegen die Krankheit Arthrose gemacht. TV-Arzt Eckart von Hirschhausen setzt sich nun gegen den KI-Fake von ihm und seinem Kollegen Markus Lanz zur Wehr. Der 56-Jährige hat einen Anwalt eingeschaltet.

Der Zeitung „Bild“ berichtet der Fernsehstar: „Es ist ungemein frustrierend, juristisch gegen Fake-Werbung vorzugehen, weil das Internet so viele rechtsfreie Räume ermöglicht. Die Täter wechseln die Server, verschleiern die Bezugsquellen und das Geld der Gutgläubigen ist futsch. Damit wird die Kernfrage immer drängender: Wem vertraue ich, wann werde ich misstrauisch?“ Hirschhausen wurde bereits in der Vergangenheit Opfer von Internet-Betrügern, die sein Gesicht ungefragt für Werbungen nutzten.

Markus Lanz hat sich zu dem KI-Fake bisher nicht geäußert. Hirschhausen ist abschließend wichtig zu betonen: „Sie können sich darauf verlassen, dass ich nie Werbung für irgendwelche käuflichen Gesundheitsprodukte gemacht habe und auch nicht machen werde.“