Markus Lanz: Chaos im ZDF-Studio! Diskussion läuft völlig aus dem Ruder

Wenn ihr Name auf der Gästeliste steht, sind Diskussionen im ZDF-Studio meist vorprogrammiert: Klimaaktivistin Luisa Neubauer polarisiert stets bei Markus Lanz. So auch am Donnerstagabend (1. Juni), wo die Runde über das Thema Klimakleber und Klimawandel debattierte.

Die Gäste des Abends: Politiker und Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU Thorsten Frei, RTL-Investigativ-Journalistin Liv von Boetticher, Hajo Schumacher, Publizist über die „Letzte Generation“ und eben Luisa Neubauer. Letztere spaltete die Runde mit ihren Beiträgen deutlich. Es kommt bei Markus Lanz zum Eklat.

Markus Lanz: Dikussion um Klimakleber artet aus

Am Donnerstagabend wurde es bei Markus Lanz so hitzig, wie die Zuschauer selten zu sehen bekommen. Im Thema Klimawandel sind die Fronten augenscheinlich sehr verhärtet. Insbesondere, wenn es um die Protestaktionen der „Letzten Generation“ geht.

Die Diskussion erreicht ihren Höhepunkt, als Markus Lanz mehrfach auf Luisa Neubauer eingeht und sie nach ihrer Meinung zu Klimaklebern fragt. „Jedes Jahr wächst die Lücke von dem, was wir politisch machen müssen, und dem, was politisch gemacht wird. Jedes Jahr wird es unwahrscheinlicher, dass wir die gefährlichen Kipppunkte im Klimasystem noch verhindern. Das ist dort, wo wir die große Radikalisierung erleben.“ Letztendlich würde sie sich aber nicht auf die Straße kleben, doch stuft diese Art von Protest als gewaltfrei ein. Eine Antwort, die für Fassungslosigkeit bei den anderen Gästen sorgt.

Luisa Neubauer im Kreuzfeuer

Diese Aussage können und wollen die Diskussionspartner nicht so stehen lassen. Denn ander als Luisa Neubauer, sehen die Anwesenden die Protestaktionen als Auslöser einer aufgeheizten Gesellschaft und nicht andersrum. Liv von Boetticher sagt dazu: „Da wird gezielt die blutige Hand am Ende in Kauf genommen, weil das die Spendengelder generiert.“

Und auch der Publizist Hajo Schumacher wettert weiter: „Es geht heute nicht mehr um Klima. Es geht einfach nur um: Wir wollen nerven. Ich habe das Problem, zu verstehen, was die Botschaft, was das Ziel ist.“

