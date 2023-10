Markus Lanz: Studio-Gast verliert während Sendung völlig die Fassung – „Diese Scheiß-Politik!“

Am Mittwoch (25. Oktober) begrüßt Markus Lanz zwei Gäste in seiner gleichnamigen Sendung. Das Thema an diesem Abend: Wölfe in Deutschland. In den letzten Jahren vermehren sich die wilden Tiere nämlich immer mehr. Zu der Situation äußern sich die Tierärztin Barbara Seibert und Diplom-Agraringenieur und Ex-Schäfer Christian Lohmeyer. Plötzlich wird es ZDF-Studio ungewöhnlich laut. Bei diesen Bildern ist ein emotionaler Ausbruch nicht mehr zu verhindern.

Markus Lanz: Wölfe werden zum Problem

In Deutschland leben heute 1300 sesshafte Wölfe. Alle drei Jahre verdoppelt sich die Zahl. Und das, obwohl die wilden Tiere als ausgestorben galten. Immer wieder kommt es zu Begegnungen zwischen Mensch und Wolf. Doch vor allem eine Gruppe hat mit dem vermehrten Aufkommen zu kämpfen: Die Schäfer.

Denn in letzter Zeit häufen sich die Todesfälle der Schafe, wie Christian Lohmeyer in der Sendung berichtet. In einem Video zeigt der 45-Jährige sogar, wie es aussieht, wenn Wölfe wieder einmal zuschlagen: Tote Schafe liegen im Deich oder auf den Wiesen. „Das ist staatlich verordnete Tierquälerei! Diese Bilder hatten wir vor 2015 überhaupt nicht, und jetzt haben wir sie jeden Tag!“, ruft er empört. Und er geht noch weiter.

Markus Lanz: Ex-Schäfer wettert gegen Politik

In dem Video sieht man nicht nur die toten Tiere, sondern man hört vor allem den Ex-Schäfer im Hintergrund. Und der hat einiges zu sagen: „Das ist Deichschutz, verdammt noch mal!“, ruft Lohmeyer in dem Video. „Dann sollen die Leute eben absaufen hinterm Deich! Himmel, Arsch und Zwirn! Diese Scheiß-Politik! Diese Verlogenheit in der Politik! Diese Vollidioten!“

