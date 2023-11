Markus Lanz: SPD-Politiker macht bitteres Geständnis – „Dafür schäme ich mich“

Dieses Thema beschäftigt aktuell wohl die gesamte Welt: Die Situation in Gaza verschlimmert sich fast täglich. Markus Lanz lädt am Dienstagabend (14. November) vier Gäste in das ZDF-Studio ein, um die Lage zu diskutieren. Dabei fällt vor allem ein Politiker auf, der bei den Bildern emotional wird.

Die Gäste von Markus Lanz an diesem Abend: SPD-Außenpolitiker Michael Roth, Ex-Diplomat Andreas Reinicke, Journalistin Rieke Havertz und Reporterin Sophia Maier. Als es um die Positionierung von Deutschland in dem Konflikt geht, überrascht Roth mit einem sentimentalen Geständnis.

Markus Lanz zeigt Bilder aus Gaza – SPD-Politiker äußert sich deutlich

Es ist für alle Beteiligten kein einfaches Thema. Immer wieder werden die Gesprächspartner emotional. Vor allem SPD-Politiker Michael Roth möchte eins deutlich machen: „Ich habe manchmal den Eindruck, ich müsste mich verteidigen, weil mir das nicht zu Herzen geht. Ich bin doch kein kaltherziger Mensch! Wenn ich diese Bilder sehe, finde ich das genauso furchtbar wie alle anderen auch. Aber ich versuche es eben einzuordnen und das kommt in der Debatte in Deutschland bisweilen zu kurz.“

Weiter heißt es: „Von diesen furchtbaren Bildern, die Sie uns eben präsentiert haben, profitiert – und das soll nicht zynisch gemeint sein – vor allem Hamas, nicht Israel. Die Glaubwürdigkeit von Israel wird durch solche Bilder erschüttert.“

SPD-Politiker: „Ich fühle mich zum ersten Mal fremd in meinem eigenen Land“

Im weiteren Verlauf spricht die Runde über den wachsenden Antisemitismus hierzulande. Ein Thema, was den Außenpolitiker regelrecht erschüttert: „Was mich schämt, ist, dass wir die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern jüdischen Glaubens in Deutschland nicht mehr gewährleisten können. Dafür schäme ich mich und ich fühle mich zum ersten Mal fremd in meinem eigenen Land, weil ich es niemals für möglich gehalten hätte.“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.