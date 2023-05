Markus Lanz nimmt FDP-Politiker ins Visier – „Sie kriegen gleich die nächste Anzeige“

Am Dienstagabend (16. Mai 2023) empfing Markus Lanz in seiner gleichnamigen Talk-Show wieder hochkarätige Gäste, mit denen er einiges zu besprechen hatte. Unter anderem sollte es an diesem Abend um die Wahlen in der Türkei sowie der aktuellen Energie- und Klimapolitik gehen.

Dazu hatte Markus Lanz, neben drei renommierten Journalistinnen, auch FDP-Politiker und Vizepräsident Wolfgang Kubicki ins ZDF-Studio eingeladen. Schnell wurde klar: Besonders in Sachen Türkei-Wahlen hat der Abgeordnete eine ganz bestimmte Meinung und sogar eine skurrile Vergangenheit mit dem amtierenden türkischen Präsidenten Erdoğan.

Markus Lanz: FPD-Politiker kassiert Anzeige von Erdoğan

Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr hatte der FDP-Politiker Kubicki den türkischen Präsident Erdoğan bei einem Wahlkampfauftritt als „kleine Kanalratte“ bezeichnet und in diesem Zusammenhang seine Flüchtlingspolitik kritisiert. Davon bekam der umstrittene Politiker aus der Türkei natürlich Wind und handelt sofort.

Denn prompt wurde der deutsche Botschafter einbestellt und es folgte eine Strafanzeige gegen Wolfgang Kubicki. „Die ist dann mangels Tatverdacht zurückgewiesen worden“, erklärt der Vizepräsident. Doch Markus Lanz lässt diese Geschichte nicht los. Er kann sich in seiner ZDF-Sendung einen Spruch nicht verkneifen.

Moderator witzelt mit seinen Gästen

Prompt überlegt der Talkshow-Moderator, wie er sich denn fühlen würde, wenn ihn jemand heute als „kleine Kanalratte“ beschimpfen würde. Sein Fazit: Gefallen würde es ihm sicherlich nicht, doch er würde keine juristischen Schritte gegen denjenigen einleiten, der ihn beleidigt.

„Er hätte genug Probleme mit dem Begriff ‚klein'“, stichelt der FDP-Politiker plötzlich gegen Lanz. Schlagfertig wie er ist, hat dieser natürlich sofort einen Konter parat und sagt lachend: „Sie kriegen gleich die nächste Anzeige!“ Dieser kleine Schlagabtausch scheint auch die Frauen in der Runde zu amüsieren. Ein bisschen Spaß muss ja bekanntlich sein.

Die ganze Folge gibt’s zum Nachschauen in der ZDF-Mediathek.