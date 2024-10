Markus Lanz: Aufregung im ZDF-Studio – „Das finde ich völlig übergriffig“

Markus Lanz startet mit einem heftigen Knall in die neue Woche. Die Zuschauer wurden am Dienstagabend (15. Oktober) nämlich Zeuge einer hitzigen Debatte im ZDF-Studio. Daran beteiligt waren die Gäste SPD-Politiker Michael Roth, Oberbürgermeister von Tübingen Boris Palmer, Journalistin Eva Quadbeck und Militärexperte Christian Mölling.

Hitzige Debatte bei Markus Lanz

Zugegeben: Die Themen an diesem Abend waren quasi darauf ausgelegt, dass es zu heftigen Diskussionen kommt. Markus Lanz spricht unter anderem die Kursverschiebung der deutschen Politik beim Thema Migration an und verwickelt sich prompt in ein Gespräch mit Boris Palmer.

Dieser echauffiert sich vor allem über den „Bett-Seife-Brot“-Plan der FDP, welcher einen härteren Kurs bei der Migrations-Politik fordert. „Das kann man doch nicht sagen! Das finde ich völlig übergriffig. (…) Das kippt zu sehr auf die andere Seite, weil man halt zu lange die Probleme beschwichtigt hat“, so der Oberbürgermeister von Tübingen.

Gäste geraten bei Markus Lanz aneinander

Wenig später kommt es zum nächsten Schlagabtausch in der Sendung von Markus Lanz – wieder mit Boris Palmer. Nachdem dieser in den Raum wirft, dass die CDU der AfD in Thüringen doch Koalitionsgespräche anbieten solle, erntet er heftige Kritik der Journalistin Eva Quadbeck.

„Lesen Sie bitte Geschichtsbücher, über die 20er- und 30er-Jahre in Deutschland!“, so die 54-Jährige. „Muss das sein? Ich habe sogar Geschichte studiert, Frau Quadbeck. Ich finde den Vergleich völlig falsch!“, entgegnet der OB von Tübingen daraufhin. Markus Lanz verfolgt das Gespräch mit Argusaugen. Eingreifen, tut er jedoch nicht.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.