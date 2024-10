Markus Lanz perplex: „Sie halten das für möglich?“

Es sind Tage, in denen die Weltlage aufreibender kaum sein könnte. Vor drei Tagen jährte sich der grausame Terrorangriff der Hamas auf Israel, in der Nacht zu Donnerstag zieht Hurricane Milton über die USA und gleichzeitig schwebt über Deutschland noch immer das Chaos der Ampel-Koalition. Viel zu besprechen also bei Markus Lanz, der am Mittwochabend gleich vier spannende Gäste in seiner ZDF-Runde begrüßen durfte.

Zum einen war da die FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg, die Journalistin Kerstin Münstermann, die Nahost-Expertin Kristin Helberg und der Chefredakteur der Wochenzeitung „Jüdische Allgemeine“, Philipp Peyman Engel. Doch zu Beginn ging es erst einmal um einen, der gar nicht bei Markus Lanz vor Ort war – FDP-Chef Christian Lindner.

Thema bei Markus Lanz: Wie lange hält die Ampel noch?

Auf Teufel komm raus, versuchte Markus Lanz da, einen Bezug zwischen den Rücktritten der Grünen-Spitze und Christian Lindner herzustellen. Doch davon ließ sich Linda Teuteberg nicht beeindrucken. Es sei eine Entscheidung der Grünen gewesen, vor der sie Respekt habe, so Teuteberg. Bei der FDP sehe das jedoch etwas anders aus.

„Ich finde wir haben jetzt die Aufgabe in dieser Koalition die nötigen Entscheidungen zu treffen. Ich respektiere das sehr, was die Grünen machen, ich hoffe, dass ihre kommissarische Amtsführung bis dahin jetzt nicht dazu führt, dass wir einen weiteren Monat bis zur Bundesdelegiertenkonferenz keine wichtigen Gesetze mehr verabschieden können, wie es beim Sicherheitspaket vorübergehend aussah“, so die Bundestagsabgeordnete. Es müssten jetzt Entscheidungen für Deutschland getroffen werden.

Kerstin Münstermann war bei Markus Lanz zu Gast. Foto: Screenshot ZDF

Apropos Entscheidungen. Über allem schwebt ja auch immer noch die Frage, ob es die Ampel-Regierung überhaupt noch bis zur nächsten Bundestagswahl im kommenden Jahr schafft.

Journalistin Kerstin Münstermann jedenfalls hat daran Zweifel: „Ich habe lange immer gedacht, die Ampel bleibt zusammen die vier Jahre, weil die demokratische Mitte kann gar nicht anders angesichts der Weltlage und so weiter. Ich halte das aber nicht mehr für einen given Fact, eine Tatsache, denn die Unterschiede sind so groß …“

Markus Lanz: „Sie halten das für möglich, dass das jetzt noch auseinandergeht?“

Da ging Markus Lanz dazwischen. „Sie halten das für möglich, dass das jetzt noch auseinandergeht?“, fragte er etwas perplex.

„Ich habe nachgeschaut heute, sechs Bundestagswochen. Es sind Migration, Sicherheitskonzept, eines der Themen dieser Regierung nach Solingen. Wenn das nicht kommt, ist die Koalition für mich am Ende, weil die FDP dann rausgehen wird. Die SPD wiederum dringt angesichts der Schwierigkeiten in der Industrie, bei den Arbeitsplätzen auf Industriehilfen, da wiederum sehe ich die FDP nicht mit im Boot.

Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die SPD dann ihren Kanzler drängt, dann zu sagen: So, dann ohne die FDP, weil wir kommen nicht mehr zueinander. Deswegen: Ja, ich glaube, dieser Herbst bis Weihnachten, diese sechs Wochen werden zeigen, ob man das noch ein Jahr miteinander macht, oder eben nicht.“