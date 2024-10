Markus Lanz: ZDF-Zuschauer außer sich – „Wieder mal nicht zu ertragen“

Am Dienstagabend (9. Oktober) lädt Markus Lanz in seiner gleichnamigen ZDF-Sendung wieder zur Diskussion ein. Seine Gäste sind dabei Alon Gat, der von Hamas-Terroristen entführt wurde, Ex-BND-Agent Gerhard Conrad, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die Journalistin Antje Höning.

Gemeinsam spricht die Runde unter anderem über das von der Hamas verübte Massaker vom 7. Oktober 2023 und auch über dem Rücktritt von Ex-SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Doch an einem Punkt steigen die Zuschauer von Markus Lanz plötzlich auf die Barrikaden.

Emotionaler Talk bei Markus Lanz

Es sind Bilder, die unter die Haut gehen. Am 7. Oktober letzten Jahres überfielen Hamas-Terroristen Israel und töteten dabei 1200 Zivilisten. Markus Lanz spricht mit Alon Gat über die Geschehnisse, die sich vor einem Jahr in seiner Heimat abgespielt haben. Keiner kann wohl so detailliert darüber sprechen, wie der Mann aus Israel.

Denn er selbst, seine Frau und seine Tochter wurden von Hamas-Terroristen verschleppt und konnten nur knapp entkommen. Nach bewegenden Aussagen von Alon Gat schwingt der Moderator jedoch auf ein ganz anderes Thema um. Plötzlich geht es um das deutsche Gesundheitssystem und die Cannabis-Legalisierung!

Markus Lanz: Zuschauer auf 180

Wie üblich wird die Sendung vor allem bei X (ehemals Twitter) heiß diskutiert. An diesem Abend scheint vielen Zuschauern der Themenmix bei Markus Lanz sauer aufzustoßen, wie einige Kommentare deutlich machen:

„Da sitzt ein Hamas-Opfer und es wird über Bubatz und die Pflegeversicherung gesprochen! Lanz auf dem absoluten Tiefpunkt!“

„Von Hamas zur Pflegeversicherung, zu unserem Dauerschwätzer Lauterbach, ähm Gast bei Lanz! Total daneben! Dieses Thema direkt im Anschluss?“

„Dem Mann aus Israel wird es herzlich egal sein, wie viel Cannabis bei uns konsumiert wird.“

„Gestern vor einem Jahr fand der schlimmste Massenmord an Juden seit der Shoah statt. Alon Gat, Opfer dieses Massakers, ist bei Lanz. Trotzdem entschließt man sich über Pflege und das Gesundheitssystem zu diskutieren?“

„Was muss in Alon Gat vor sich gehen bei diesem Gesprächsnachbar? Lanz heute wieder mal nicht zu ertragen. Wer stellt eigentlich die Gesprächsgäste zusammen?“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.