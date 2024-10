Markus Lanz knöpft sich FDP-Politiker vor – „Das ist peinlich“

Moderator Markus Lanz startet mit einer pikanten Diskussionsrunde in die neue Woche. Am Dienstagabend (29. Oktober) empfängt er in seiner gleichnamigen ZDF-Sendung FDP-Politiker Marcus Faber, Journalistin Kristina Dunz, Autoexperte Stefan Bratzel und Völkerrechtler Kai Ambos. Zu Beginn der Sendung scheint die Lage im ZDF-Studio noch entspannt. Doch plötzlich kippt die Stimmung.

Markus Lanz eröffnet Debatte

Wie in den vergangenen Sendung immer deutlich wurde, sieht Markus Lanz die aktuelle Ampel-Regierung eher kritisch. Es dürfte also niemanden wundern, dass er sich FDP-Politiker Marcus Faber in seiner Sendung vorknöpft. „Gehen Sie davon aus, dass es möglich ist, dass diese Regierung sich noch vor Jahresende zerlegt?“, fragt der Moderator plötzlich.

Die Antwort des FDP-Politikers dürfte überraschen: „Ja, ich halte es mittlerweile für möglich.“ Ein Grund sei unter anderem die angespannte Stimmung innerhalb der Regierung: „Ich habe die Stimmung so noch nicht erlebt. (…) Und ich habe den Kanzler auch so noch nicht erlebt. Es ist eine tiefe Frustration, er fühlt sich ungerecht behandelt.“

Markus Lanz löchert FDP-Mann

Kurz darauf geht es dann um den anstehenden Krisengipfel von Olaf Scholz und Christian Lindner in Berlin. Der Bundeskanzler habe seine Kollegen mit der Einladung überrascht, erklärt Dunz. „Der deutsche Bundeskanzler – nicht irgendjemand – der deutsche Bundeskanzler versucht, den deutschen Bundesfinanzminister zu erreichen und kriegt ihn nicht?“, fragt Lanz schockiert.

„Von dieser Ankündigung des Industriegipfels ist Herr Habeck und ist Herr Lindner überrascht worden. (…) Und da ist natürlich erstmal Zoff in der Bude“, bestätigt der FDP-Politiker. Das sind Umstände, die sich der Moderator einfach nicht erklären kann. „Ehrlich gesagt ist das peinlich!“, haut Markus Lanz raus. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war die Stimmung dann endgültig im Eimer.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.