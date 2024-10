Markus Lanz: Experte warnt eindringlich vor US-Wahl – „Bürgerkrieg wird herbeigeredet“

Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant und unterhaltsam. In der Sonderausgabe vom 22. Oktober sprach der TV-Star mit insgesamt acht Korrespondenten über die bevorstehende US-Wahl. Dabei versteht er es stets, seinen Studiobesuchern auf den Zahn zu fühlen und scheut sich nicht vor Konfrontation.

Doch für die kommende Präsidentschaftswahl fällen Experten beunruhigende Prognosen.

Markus Lanz: Experte wird deutlich

Bei Markus Lanz darf gefeiert werden! Denn der Talkmaster moderierte in der jüngsten Ausgabe seiner Sendung bereits die 2000. Folge. Ein echter Meilenstein! Anlässlich der Sondersendung wurde allerdings nicht das politische Geschehen hierzulande diskutiert, sondern einen Blick auf die Vereinigten Staaten geworfen. Der Grund: Am 5. November findet dort die US-Wahl statt – Donald Trump und Kamala Harris kandidieren.

Dafür sprach Lanz mit mehreren ZDF-Korrespondenten, die aus der ganzen Welt – zugeschaltet waren. US-Experte Elmar Theveßen legt sofort mit einer Einschätzung der Lage vor Ort los. Das Land sei „in einem Zustand, in dem es tief gespalten ist.“ Umso wichtiger sei die bevorstehende Wahl: „Beide Seiten sind fest davon überzeugt, dass sich hier die Zukunft des Landes entscheidet.“

Doch die sieht alles andere als rosig aus!

Markus Lanz: „Demokratie ist unter Beschuss“

Denn Theveßen warnt, man müsse mit Gewalt rechnen, „wenn es ein knappes Ergebnis für die eine oder andere Seite gibt.“ Markus Lanz bohrt nach: „Was heißt das konkret?“ Der ZDF-Korrespondent erläutert: „Die amerikanische Demokratie ist unter Beschuss – sie wird angegriffen von verschiedenen Seiten.“

Dies werde auch durch Falschaussagen des republikanischen Kandidaten Donald Trump verschärft. „Das ist für eine Demokratie natürlich immer brandgefährlich“, macht Theveßen deutlich.

Auch ZDF-Korrespondent Ulf Röller stimmt den Aussagen von Theveßen zu: „Es ist schon sehr, sehr traurig, dass wir nach 2016 wieder an diesem Punkt sind, dass Trump eine Chance hat, weil am Ende des Tages ist er eine Gefahr für die Demokratie.“

Doch er beleuchtet auch die andere Seite: Kamala Harris trage ebenfalls zur aufgeheizten Stimmung im Land bei. Röller fügt mit Nachdruck hinzu und warnt: „Der Bürgerkrieg wird ja fast von beiden Seiten herbeigeredet.“