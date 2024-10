Markus Lanz: Zuschauer mit vernichtendem Urteil – „Kann man sich sparen“

Ein letztes Mal für diese Woche begrüßt Markus Lanz das ZDF-Publikum zu seiner gleichnamigen Sendung. Seine Gäste an dem Donnerstagabend (17. Oktober) sind CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, Journalistin Sabine Adler, Publizist Daniel Gerlach und Journalist Paul Ronzheimer.

Im Laufe der Sendung kommt es zu zahlreichen Wortgefechten im Studio von Markus Lanz. Wie sich zeigt, scheint das allerdings nicht allen Zuschauern zu gefallen.

Markus Lanz thematisiert Lage im Nahen Osten

An diesem Abend geht es in der ZDF-Sendung einmal mehr um die Situation im Nahen Osten. Nach dem Tod von Hamas-Chef Jahja al-Sinwar sehen einige Menschen die Chancen auf ein Kriegsende in Gaza. Diese Ansicht wird von Markus Lanz und seinen Gästen stark diskutiert.

Dabei geraten vor allem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und Publizist Daniel Gerlach an gewissen Stellen aneinander. Und auch „Bild“-Journalist Paul Ronzheimer polarisiert in der Sendung. Für einige Zuschauer ist diese Diskussionsrunde dann am Ende des Abends leider nichts.

Markus Lanz: Zuschauer auf 180

In den Sozialen Netzwerken wird die Sendung wie so oft heiß diskutiert. An diesem Abend ist es die Gästeliste von Markus Lanz, die nicht jedem zusagt. Auf X (ehemals Twitter) macht sich bei einigen Zuschauern schnell Frust breit:

„Muss ich jetzt wirklich ausstellen. Wenn ich jemanden nicht zuhören kann, dann ist es Röttgen.“

„Eine kompetente und genaue Analyse der Lage, Menschen wie Herrn Gerlach würde ich gern öfter sehen. Die Herren Röttgen und Ronzheimer dagegen kann man sich sparen.“

„Bei der Lanz-Talkshow mit drei Viertel der Gäste – Röttgen, Adler, Ronzheimer -, die sich wahrscheinlich in Osteuropa auskennen, aber ganz offensichtlich außer staatstragenden deutschen Vorurteilen wenig bis kaum etwas vom Nahen Osten verstehen, fragt man sich nach dem Sinn der Veranstaltung.“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.