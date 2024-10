Markus Lanz nimmt Grünen-Politiker in die Mangel – „Das ist nicht Ihr Ernst!“

Markus Lanz ist dafür bekannt seine Gäste in der ZDF-Talkshow hin und wieder aus der Reserve zu locken. Auch am Mittwochabend (16. Oktober) ist der Moderator knallhart und nimmt vor allem Grünen-Politiker Andreas Audretsch ins Visier.

Die weiteren Gäste an diesem Abend: Journalistin Helene Bubrowski, Kommunalpolitikerin Tanja Schweiger, Generationsforscher Rüdiger Maas. Doch die können nur dabei zuschauen, wie Markus Lanz loslegt.

Markus Lanz: Hitzige Debatte im ZDF-Studio

In der Sendung von Mittwochabend geraten Markus Lanz und Grünen-Politiker Andreas Audretsch verbal aneinander. Der Politiker schießt an einer Stelle plötzlich gegen die CDU: „Wir haben noch ein Problem – und das heißt auf Bundesebene Friedrich Merz, der nämlich sagt, dass wir keinerlei Veränderungen bei der Schuldenbremse wollen.“

Nach dieser Aussage kann der Moderator nicht mehr an sich halten. „Sie sagen jetzt gerade nicht, dass, wenn Friedrich Merz nicht mehr in Deutschland Politik machen, dann ist alles gut?“

„Nicht alles“, entgegnet der Grünen-Politiker.

Markus Lanz holt verbal aus

Statt das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, stichelt Markus Lanz weiter: „Aber fast alles. Das ist nicht ihr Ernst! Friedrich Merz ist Oppositionsführer. Sie sind Teil der Regierung. Entschuldigung!“ Auch der Andreas Audretsch sieht es anscheinend nicht ein, einzulenken.

„Wir haben in der Regierung eine Person, die sagt, das geht nicht. Das ist Christian Lindner. Und Christian Lindner wird sich nicht bewegen, solange nicht Friedrich Merz seine Position ändert an dieser Stelle“, so der Grünen-Politiker. Der Moderator kann bei diesen Aussagen nur den Kopf schütteln.

