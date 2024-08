Markus Lanz: Zuschauer toben während ZDF-Sendung – „Schamlos!“

Am Donnerstagabend (29. August) lädt Markus Lanz in seiner gleichnamigen ZDF-Talkshow erneut zur Diskussion ein. Die Runde spricht vorrangig über die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland und über das Umfragehoch der AfD.

Der Moderator debattiert mit seinen Gästen Hasnain Kazim, dem Journalisten Marc Felix Serrao, der Journalistin Anna Lehmann und dem Publizisten Dirk Oschmann. Während sich die Situation im ZDF-Studio von Minute zu Minute zuspitzt, können manche Zuschauer vor dem TV-Bildschirm nur mit dem Kopf schütteln.

Markus Lanz: Das Thema des Abends

Zu Beginn der Sendung spricht Markus Lanz mit Autor Hasnain Kazim, der dem Moderator zu seiner Linken sitzt. Lanz möchte von ihm wissen, ob er einen Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland sieht. Dazu hat er eine starke und ziemliche deutliche Meinung.

„Die Menschen im Osten ticken schon insgesamt allgemein anders.(…) Die AfD gibt es auch im Westen, (…) aber dass sie jetzt so eindeutig stärkste Kraft wird, das ist ein Ost-Phänomen. Ich glaube, das hat damit zu tun, wie wir Nationalsozialismus aufgearbeitet haben im Westen – anders als im Osten“, sagt Kazim.

Außerdem führt er an, dass er viele AfD-Wähler besser verstehen könne, da man mit ihnen „ganz normal reden“ könne. Eine Aussage, die vor allem Journalistin Anna Lehmann zum Lachen bringt. „Das hat so etwas Exotisierendes. Man kommt in den Osten und stellt fest: ‚Huch, das sind ja Menschen und man kann mit denen reden und die ticken auch ähnlich und sind auch nicht alle Nazis‘. Natürlich ist das so!“, sagt sie energisch. Einige Zuschauer gehen schon nach diesem Einstiegsgespräch auf die Barrikaden.

Markus Lanz: Zuschauer auf 180

Ein Blick in die Kommentare auf X (ehemals Twitter) zeigt schnell, was manche Zuschauer von der Diskussion bei Markus Lanz halten:

„Die großartige Runde unterstellt mit Hochmut, dass die Ossis falsch wählen. Und sie eruieren die Gründe. Schamlos!“

„35 Jahre nach der Wende muss man sich immer noch anhören, wie schlimm die Ossis dran sind.“

„Ganz schwere Kost heute.“

„Hört auf mit der Spaltung Ost-West, Links-Rechts, was für ein Wahnsinn.“

„Die Wende ist bald so lange her, wie die DDR bestanden hat. Da sollte es allmählich gut damit sein, immer noch auf den Unterschieden herumzureiten.“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.