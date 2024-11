Markus Lanz geht in die Vollen – „Jetzt wird es richtig angenehm für Sie“

Zum Wochenausklang legt Markus Lanz in der nach ihm benannten ZDF-Talkshow noch einen drauf. Nachdem er am Mittwoch (27. November) nur einen Gast im Studio empfangen hat, sitzen am Donnerstagabend (28. November) wieder deutlich mehr Diskussionspartner bei ihm.

An diesem Abend spricht Markus Lanz mit Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, Rechtswissenschaftler Kai Ambos, Journalist Robin Alexander sowie Oberbürgermeister René Wilke. Der Moderator hat es dabei besonders auf einen seiner Gäste abgesehen.

Markus Lanz feuert gegen Grünen-Politikerin

Wie so oft nimmt Markus Lanz besonders die Politiker in den Diskussionsrunden ran. Mit provokanten Fragen und bewussten Spitzen versucht er sie regelmäßig aus der Reserve zu locken. So auch an diesem Abend, wo Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt dran glauben musste.

Besonders an einer Stelle in der Sendung wurde Markus Lanz ziemlich deutlich gegenüber der Politikerin. „Jetzt wird es richtig angenehm für Sie“, begann der Moderator und fragte kurze Zeit später: „Totale Harmonie bei den Grünen. Was ist da los?“ Die Reaktion von Katrin Göring-Eckardt sprach Bände.

Markus Lanz lässt nicht locker

„Tut mir leid, also jetzt für Sie und die Sendung“, konterte die Bundestagsvizepräsidentin. So leicht kam sie dem Moderator jedoch nicht davon. Nachdem er erneut nachhaken musste, gab die Grünen-Politikerin zu verstehen, dass in ihrer Partei nicht untereinander gestritten wird.

Die Rücktritte der Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour seien nicht aus Streitsituationen resultiert. „War das Erpressung? War das: Ich mache dir ein Angebot – das kenne ich aus Sizilien. Was war das?“, hakte Lanz nach. Die gesamte Runde schien sich prächtig zu amüsieren – alle, bis auf Katrin Göring-Eckardt.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.