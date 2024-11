Markus Lanz: Zuschauer auf 180 – „Unterirdischste Sendung aller Zeiten“

Eine neue Woche für Markus Lanz und seine gleichnamige ZDF-Talkshow. Am Dienstagabend (26. November) empfängt der Moderator gleich vier Gäste: SPD-Politiker Hubertus Heil, Wirtschaftsjournalistin Antje Höning, Militär-Experten Frank Sauer und Journalist Veit Medick.

Gemeinsam diskutiert die Runde unter anderem über Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Nominierung zum Kanzlerkandidat. Im Laufe der Sendung versucht Markus Lanz mehrfach, den Politiker der Runde aus der Reserve zu locken. Doch das sorgt bei manch einem Zuschauer für Empörung.

Markus Lanz im Rededuell mit Hubertus Heil

ZDF-Moderator Markus Lanz ist dafür bekannt, dass er seine Gäste gerne mal mit einer spitzen Bemerkung provozieren möchte. Das stellt auch der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Dienstagabend fest. Immer wieder stellt er sich den löchernden Fragen des Talkmasters.

An einer Stelle platzt Hubertus Heil dann aber der Kragen. Nachdem Markus Lanz ihm unterstellt hat, seine Aussagen seien kontrafaktisch, geht er an die Decke: „Ich lasse mir das nicht unterstellen, dass ich hier lüge, Herr Lanz!“ In den sozialen Netzwerken schlägt diese Sendung besonders hohe Wellen.

Zuschauer wüten gegen Markus Lanz

Auf X kommentieren die ZDF-Zuschauer im Laufe der Sendung wieder einmal fleißig das Geschehen in der Talkshow. Allzu begeistert davon scheinen sie jedoch nicht zu sein:

„Boah ist der Lanz unerträglich! (Hab lang nicht mehr geschaut, aber ist ja schlimmer geworden!) Seine Fragen sind 5-Minuten-Referate, und Antworten lässt er maximal 20 Sekunden zu, ohne zu unterbrechen.“

„Dass Hubertus Heil heut bei Lanz nicht aufgestanden ist und gegangen ist, ist wohl nur seiner Höflichkeit als Gast zuzuschreiben. Die mieseste Leistung von Lanz seit langem und dazu noch eine Antje Höning, die keinerlei Kommunikationsregeln kennt. Tiefpunkt der Talk-Geschichte.“

„Unterirdischste Lanz-Sendung aller Zeiten. Diese Sendung war eine Unverschämtheit, ebenso sein Verhalten gegenüber Hubertus Heil, dem es hoch anzurechnen ist, dass er nicht einfach gegangen ist.“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.