Ungewohntes Bild bei Markus Lanz – Zuschauer mit deutlichen Worten

Das sehen die Zuschauer von Markus Lanz wohl auch nicht alle Tage. Am Mittwochabend (27. November) empfängt der Moderator bloß einen Gast im ZDF-Studio. Ansonsten bestehen die Runden für gewöhnlich immer aus mindestens drei Gesprächspartnern.

Doch an diesem Mittwochabend geht es einzig und allein um Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Markus Lanz spricht mit ihr unter anderem über den Zustand der Demokratie, die Gefahren, denen sie ausgesetzt ist, und über ihren politischen Werdegang. Ein Interview, das einiges bei den Zuschauern auslöst.

Vier Monate ist es her, dass Moderator Markus Lanz bloß einen Gast in der nach ihm benannten Talkshow empfängt. Zuletzt war es Joachim Gauck, der am 23. Juli ein Vieraugengespräch mit dem 55-Jährige geführt hat.

Das Interview mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas verlief ruhig und gesittet. Im Vergleich zur Diskussion vom 26. November, wo es zwischen Hubertus Heil und der Runde öfters krachte, ein ungewohntes Bild. Die Zuschauer fällen nach der Sendung ein deutliches Urteil.

Zuschauer reagieren deutlich nach Markus Lanz

In einer der Diskussionsgruppen auf Facebook kommentieren die Zuschauer der Lanz-Sendung, was sie von dem Einzelgespräch halten. Dabei sind sich die meisten ausnahmsweise mal einig

„Vielen Dank, Frau Bas. Dieses war ein Interview, was sehr schön anzusehen war. Ohne parteipolitische Phrasen und ehrlich. Es gibt Sie also doch noch! Politiker, welche sich nicht nur fragen, wie sie beim Wähler ankommen, sondern auch, was die Politik Gutes für den Bürger tun kann.“

„Frau Bas hat Klasse, endlich mal eine Politikerin, die nicht über andere herzieht. Da sollten andere Politiker sich eine dicke Scheibe von abschneiden. In der Politik soll diskutiert u auch hart gesprochen werden, jedoch sollte man sich immer im Griff haben.“

„Vielleicht sollte man eher nur eine Person zum Gespräch einladen. Ein sehr angenehmes, ausgewogenes und ehrliches Gespräch auf beiden Seiten. Vielen Dank.“

