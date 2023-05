Markus Lanz zerlegt CDU-Mann: „Wie konnte das passieren?“

Ja, es waren durchaus überraschende Bilder, die da aus Italien nach Deutschland schwappten. Die wichtigen Menschen der CDU vereint auf einem Boccia-Feld. Das Bild, das vor einigen Tagen via Instagram die Runde machte, wurde nun auch zum Thema bei ZDF-Talker Markus Lanz. Der hatte sich nämlich CDU-Vize Carsten Linnemann eingeladen und konfrontierte den Mann nicht nur mit dem Bild, sondern auch den Inhalten, die nach der Klausurtagung seiner Partei öffentlich wurden.

Und schon bei der Begrüßung legte Markus Lanz ordentlich los. „Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn einen Mann begrüßen, der gerade ein paar sehr schöne Tage am Comer-See verbracht hat. In einer alten italienischen Villa, in der schon Adenauer Urlaub gemacht hat. Man hört, es wurde sogar Boccia gespielt. Ich glaube, wir haben sogar ein schönes Bild davon. Das klingt alles so verträumt und schön. Und natürlich war auch der Chefromantiker da, Friedrich Merz. Und deshalb reibt sich Deutschland jetzt umso verwunderter die Augen“, so der ZDF-Talker.

Markus Lanz nimmt Carsten Linnemann auseinander

Lanz weiter: „Denn das, was die CDU-Chefs da bei Boccia und Pasta besprochen haben, könnte im nächsten Wahlkampf schweres Sodbrennen auslösen. Ich trage mal vor Flat-Tax bei der Erbschaftssteuer, Arbeitspflicht, Steuererhöhungen und, und das wäre historisch, der Eintritt in die Rente soll steigen mit der Lebenserwartung. Heißt: Je älter wir werden, desto später kommen wir zum Boccia. Das klingt nach einem sehr ehrlichen Wahlkampf. Weshalb die Frage an ihn lauten muss: Wie konnte das passieren? Herzlich Willkommen Carsten Linnemann.“

+++ Markus Lanz schockiert über Meinung zu Klimaklebern +++

Und da geriet der CDU-Mann schon ins Schwimmen. Er wolle gar keine Steuern erhöhen. „Ist das jetzt eine Meldung, können wir das rausgeben. Also CDU gegen Steuererhöhungen“, feixte Lanz direkt. Nein, er möchte „eine große Steuerreform“, so der Politiker. Er wolle den Soli weghaben, den Mittelstandsbauch ebenfalls, den Steuertarif aber wolle er erhöhen.

+++ ZDF-Zuschauer nach Lanz-Sendung stinksauer: „Es ist eine Zumutung“ +++

Mehr Nachrichten:

„Also Sie wollen doch Steuern erhöhen“, feixte Lanz daraufhin. „Im Tarif will ich eine Steuererhöhung, ja“, gab Linnemann schließlich zu. Unterhaltungswert hatte die Unterredung auf jeden Fall. Die ebenfalls eingeladene „taz“-Journalisten Ulrike Herrmann jedenfalls musste während der Diskussion immer wieder lachen. Irgendwie verständlich.